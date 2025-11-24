基隆市立游泳池12月起封館修繕 最快2026年3月重啟

基隆市立游泳池池體結構滲水、照明不足等問題，基隆市立體育場長林柏樹指出，12月起封館3個月維護修繕。（圖為基隆市教育處提供）

基隆市立游泳池自198○年完工後，使用迄今超過45年，游泳池結構下方滲水、場內照明不足、磁磚破損及游泳訓練跳水台等問題，影響使用安全。為確保消費者使用安全，基隆市立游泳池自2○25年12月1日起至2○26年2月28日起，封館3個月，辦理游泳池啟用以來，首度安全大維修，最快2026年3月重新開放。

基隆市立體育場場長林柏樹表示，因市立泳池下方滲水嚴重，池體安全結構修繕刻不容緩，自2024年起，體育場便積極申請運動部（前身教育部體育署）的優化運動場館及環境計畫，並爭取到泳池修繕經費共1300萬元，已於2○25年9月23日開工，先就周邊觀眾席磁磚等項目施作；同時，體育場在今年11月7日會同各級學校體育促進會代表、各游泳協會、體育會、及民意代表召開說明會議，最終共識決定於泳池12月淡季到過年期間整修，力求將影響程度降至最低，並於施工期間，游泳池暫停對外開放。

林柏樹說，市立游泳池本次主要是針對泳池地下結構體安全問題修繕，惟泳池整體長年燈光照度不明、選手游泳訓練跳水台高度問題，也在這次整修一併處理，預計完成修繕後，於農曆春節過年後開放；同時，市立游泳池重新開放時，辦理試營運，試營運期間是否提供市民優惠票價等措施，正在研議中。

