日本大正時代「艋舺遊郭」 北市列歷史建築

台北市萬華區華西街雙數號側遭到火災毀損。（台北市文化局提供）

台北市萬華區華西街1至11號兩側街廓建物，是興建於1917年日本大正時代的「艋舺遊郭」（藝伎風化區）建築群，台北市文化資產審議委員會今（24）天審議其文化資產價值，單號側無異議通過列為歷史建築，雙號側因曾發生火災毀損，意見分歧，最後以8比5同意列為歷史建築。

建築群坐落在華西街1至11號兩側建物，1號建物因占用國有土地限期拆屋還地，台北市文化局發現是列冊追蹤的建物，現勘後認為具文資價值潛力，建議啟動文資價值審議。但2至8號雙數號側在今年5月23日發生火災，現勘時發現是1917年日本大正時代的「艋舺遊郭」建築群，為確認街區整體風貌及後續保存價值，文資委員建議啟動文化資產審查程序。

文資審查小組會勘時，多數文資委員認為不具有文資價值。至於原先為西式洋樓咖啡店的食堂、酒樓的單數號建築，建築立面採四柱三窗比例，一樓圓拱騎樓有磚造托斯坎柱式圓柱，具有保存價值。

今天文資審議會上分別針對單、雙數號建築審議文資價值，經13名出席文資委員投票，對專案小組建議單數號列為歷史建築沒有異議，全數同意通過；對受火災毀損的雙數號看法分歧，最後是8人同意、5人不同意，兩側皆具有文資身份。

文資委員王惠君說明，2到6號才是遊郭主要營業區域，為了要吸引客人，建築設計採用最時髦且融合西式建築的風格；若只有單數號具文資身份，會使整個街區氛圍有差異，希望兩側都保存。文資委員李乾朗認為，雖有燒毀，但原有街屋的磚牆圓柱、磚拱和部分原有土埆牆尚留存，可做局部復原，若同時列為文資身份，街區的包圍感會比較強烈。

由於兩側一樓都有店面小吃攤，部分還有鐵皮加蓋，文化局文化資產科長林舒華說明，單數號側屬於私人土地，如果提報文資修復及再利用計畫時，會依法要求商家拆除；若沒有提出修復計畫，雖然無法拆除，但商家要依管理維護計畫作業。雙數號側多為國有財產署產權，也有少部分私有，待文資身份公告後，會行文給國產署要求提出修復再利用計畫，到時候會一併拆除。

台北市萬華區華西街1至11號兩側街廓建物，圓拱騎樓有磚造托斯坎柱式圓柱。（台北市文化局提供）

