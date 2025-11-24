交通部「TPASS2.0+」12/1上路 中長途國道客運最高回饋30％

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部繼「TPASS 2.0」常客優惠後，今天（24日）宣布新增「TPASS 2.0+」。左為公路局長林福山，右為運輸組長梁郭國。（記者蔡昀容攝）

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部繼「TPASS 2.0」常客優惠後，今天（24日）宣布新增「TPASS 2.0+」，常客優惠再加碼，每月搭乘2次以上中長途國道客運，可享15%回饋乘車金，每月搭乘4次可享30%回饋乘車金，12月1日上路。

交通部今年2月推「TPASS 2.0」常客優惠，每月搭乘市區公車及公路客運11次以上，可回饋15%至30%乘車金，每月搭乘台鐵、台北捷運、新北捷運11次以上，則是在既有優惠上再加碼回饋2%乘車金。

請繼續往下閱讀...

交通部今年12月再加碼推「TPASS 2.0+」常客優惠，每月搭乘91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋；為避免異常交易行為，如代購多張車票、大量退票等，每月每卡回饋上限2500元。其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。

公路局長林福山說明，「TPASS 2.0」嘉惠對象以短途通勤通學搭乘捷運、市區公車使用者為主，中長途國道客運客群主要是返鄉遠行民眾，每月搭乘次數較難達成回饋條件11次，為照顧中長途旅運需求，12月1日起加碼推出「TPASS 2.0+」優惠。

舉例來說，以「7513台北市—高雄市」路線為例，每月搭乘2次可回饋241元（每次803元×2次×回饋15%）；每月搭乘4次可回饋964元（每次803元×4次×回饋30％）。連假期間若實施國道客運6折優惠，常客優惠往上累加，回饋以旅客6折後車費計算。

林福山表示，常客優惠再加上連假優惠，折扣「幾乎是打到骨折」。「TPASS 2.0+ 」上路之後，希望整個TPASS 2.0方案運具運量提升5％，國道客運也希望提高5％。

公路局說明，如要使用「TPASS 2.0+」方案，持電子票證者，可至該局公運常客優惠平台點選進入各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄的電子票證無須另外登錄。今年12月起將依TPASS 2.0+回饋條件計算回饋金額，並於次月25日起至四大超商櫃台由店員協助、台北捷運各站（悠遊卡售卡加值機）或票證公司APP靠卡領取回饋。

「TPASS 2.0+」方案也開放電子支付，乘客使用悠遊付、iPASS MONEY、icash pay乘車可納入累計回饋，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為「TPASS 2.0+」常客優惠會員，完成登錄次日起累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

另據統計，「TPASS 2.0」截至11月12日已有26.5萬人完成記名登錄，2至9月累計1656.7萬趟旅次符合回饋條件，累計回饋金額逾3822萬元。

「TPASS2.0+」回饋試算。（公路局提供）

「TPASS2.0+」搭中長途國道客運最高可享30%回饋。（公路局提供）

交通部「TPASS2.0+」回饋領取方式。（公路局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法