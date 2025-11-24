為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    紀錄台灣半世紀「大伐木、大造林」 《複層之森》12月高屏首放映

    2025/11/24 15:22 記者蘇福男／高雄報導
    《複層之森》紀錄片以小人物的視角，重構南台灣森林在半世紀的變遷。（圖由林保署屏東分署提供）

    《複層之森》紀錄片以小人物的視角，重構南台灣森林在半世紀的變遷。（圖由林保署屏東分署提供）

    1965至1976年間，前林務局在聯合國糧農組織協助下，推動全台大規模「林相變更」政策，掀起一波「大伐木、大造林」的林業浪潮，深刻改寫戰後台灣山林樣貌，林保署屏東分署歷時多年田調、訪談，完成《複層之森》紀錄片拍攝，12月6日、13日將分別在高雄內惟藝術中心、屏東縣總圖免費放映，並安排映後座談。

    屏東分署指出，「大伐木、大造林」歷史不僅形塑了台灣半世紀以來的森林景觀，也孕育出由林務官員和原住民族工班共同組成的「林班世代」，《複層之森》以當年高雄藤枝地區的「楠濃林區管理處」為核心，紀錄參與政策的林業從業人員與原住民族林班工人的生命故事。

    紀錄片從個人記憶切入，以小人物的視角，重構南台灣森林在半世紀的變遷，從林相變更年代的林業官員、現今屏東分署職員，到藤枝在地布農族耆老及其後代，多組訪談交織出多重視角的林業歷史，呈現人與森林之間在時代轉折下的牽動與回應。

    屏東分署說，《複層之森》不僅關於森林，更關乎「如何觀看歷史」，即使面對同一片山林，不同族群、世代與角色，都以自身的生命經驗與語言理解土地，誠摯邀請民眾走進影廳，傾聽藤枝林間逐漸遠去卻依然迴盪的聲音，思索森林治理與未來可能。

    映後並將由導演羅苡珊與台大地理環境資源學系教授洪廣冀進行座談交流，現場備有精美紀念品，活動採免費線上報名，放映時間12月6日下午2點高雄內惟藝術中心Reel ONE影廳、13日下午2點屏東縣總圖5樓演講廳，相關資訊亦可至屏東分署網站查詢。

    林相變更時期荖濃工作站技術助理員林德輝的訪談現場。（圖由林保署屏東分署提供）

    林相變更時期荖濃工作站技術助理員林德輝的訪談現場。（圖由林保署屏東分署提供）

