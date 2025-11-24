為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北塭仔圳第一區新闢2條道路 11/27上午10點通車

    2025/11/24 15:18 記者賴筱桐／新北報導
    環泰二路開通後，泰山及新莊間的往返將更為便利。（圖由地政局提供）

    環泰二路開通後,泰山及新莊間的往返將更為便利。(圖由地政局提供)

    新北市政府推動塭仔圳市地重劃案，其中第一區2條新闢道路將於11月27日上午10點通車，包含鄰近輔大醫院的「懋德路」，可串聯領航路與三泰路，以及靠近機捷泰山站的「環泰二路」，銜接泰林路與中環路，通車後將有效提升主要幹道間的銜接效率，強化區域整體路網連結，讓塭仔圳周邊地區的交通更加順暢。

    新北市地政局表示，懋德路的路幅為15公尺寬，雙向各有一個車道與人行道，可將三泰路的車流疏散到領航路，預計有效紓解輔仁大學、輔大醫院周邊往來交通；環泰二路同樣為15公尺寬，配置雙側人行道，通車後泰山往返新莊方向，可由文程路接環泰二路到達中環路，不但補強泰林路與中環路間的串接，也分擔新北大道、泰林路的部分車流。

    地政局指出，懋德路與環泰二路開通後，塭仔圳第一區的交通路網日趨完善，用路人多了替代路徑，可縮短跨區通勤時間，減少尖峰時段壅塞，提升可達性與通行穩定度，讓通勤、外出採買與日常往返更為便捷。

    地政局也提醒，新闢道路將於11月27日上午10點開放通行，用路人應依現場標線、標誌與號誌行駛，注意行車安全並配合導引標示通行。

