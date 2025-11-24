竹市殯葬所火化場業務重開標案 疑燒錯大體業者另立公司投標

新竹市府殯葬所火化場業務重開標案疑燒錯大體業者另立公司參與投標？市府強調是以專業度和經驗做評選標準。（記者洪美秀攝）

新竹市府民政處殯葬所上週辦理火化場與清潔等殯葬業務招標案，有讀者爆料指出，疑9月爆發燒錯大體的下包業者，又另成立一家不到1個月的公司參與此次標案，遭疑是借殼上市、重啟爐灶，批市府竟讓成立1個月的業者參與標案，疑似對特定業者放水。對此，市府民政處回應，上週的標案已流標，市府是依據專業度與經驗度進行評選，並未限制合法成立的業者不得參與投標，且該家業者是否與燒錯大體業者有關聯，市府無從得知，會持嚴謹態度了解。

讀者爆料指稱，殯葬所去年發生冰庫疑退錯冰險讓法醫剖錯刀的烏龍事件，結果今年9月又爆發燒錯大體的嚴重疏失，11月還發生疑偷拍死者大體遺容照片，懷疑都是同家業者出錯，沒想到這家業者疑在今年10月另成立新的公司，並參與上週殯葬所有關火化場及清潔業務的標案，合理懷疑這家業者是換個公司又想承攬殯葬相關業務，質疑市府不查，恐讓該業者又重啟爐灶，籲市府應設相關門檻與查詢機制，避免讓一再犯錯的業者又得標。

民政處殯葬所回應，有關明年度殯葬業務都依法公開上網招標，上週有4大項殯葬業務開標，標案總經費近3000萬元，只要是合法申請成立的業者都可參與投標，市府沒有理由拒絕其參與投標。但評選標準會以專業度與經驗度做考量，上週的4大業務標案雖有業者領標，但評選結果是流標，本週會再重新上網招標，至於此次參與投標的業者是否與先前出錯造成疏失的業者有關聯，市府無從得知，會以專業做招標評選依據。

