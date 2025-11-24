南投貓羅溪水患有救 2大河道區段擬優先疏浚

南投市貓羅溪兩岸低漥地區居民，飽受水患之苦，地方要求水利署加強疏疏浚。（資料照）

南投縣南投市貓羅溪兩岸低窪地區居民，近2年來每逢颱風季節飽受水患之苦，南投縣政府今（24）日邀集水利署、南投市公所研商，達成立即疏浚的共識，縣府並列出南崗大橋至軍功橋之間，以及76號快速道路聯絡道至南崗大橋之間的河道，為2大優先清疏區段，清疏原則以排水箱涵通順、降低外水位及避免淤積為核心工作。

貓羅溪上一次大規模疏浚在2013年2014年間，迄今逾10年，因多年未再進行系統性清淤，近2年來因氣候變遷，同一區域只要遇強降雨，內水即無法順利排出而淹水。南投市長張嘉哲即表示，貓羅溪低窪下游處，疏濬清淤是排水關鍵，只要排水速度加快，市區積水就能大幅減少。

副縣長王瑞也說，河川治理不能只看河水有無溢堤，資料顯示，貓羅溪部分淤積未被完整處理，是今年淹水主因之一，最好的方式為疏浚再疏浚，建請水利署增加預算、並補強移動式抽水設備，讓貓羅溪沿岸的居民可以安居。

會中，也有民代建議貓羅溪疏浚應從南投往彰化方向逐段清疏，一路疏到出海口，排水才會真正順暢，並建議清淤應定期化、制度化，避免再度累積到危險程度。

第三河川分署長張稚煇表示，近10年仍有陸續辦理貓羅溪疏浚，清淤量逾140萬噸，但今年強降雨量遠高於過往，2日超過600毫米雨量是主因，雖未發生溢堤，但確實因內水排不出去才造成災情，未來將依地方需求加速規劃疏浚。

去年7月凱米颱風挾帶豐沛雨勢，造成南投市貓羅溪畔停放的數十輛汽車嚴重泡水。（南投市公所提供）

南投縣政府、水利署與南投市公所，22日開會研商改善貓羅溪水患。（南投投市公所提供）

