蘭陽媽祖文化節遭質疑經濟效益 宜縣府：3天經濟產值逾億元

蘭陽媽祖文化節迄今年邁入第6屆，圖為漁船海上遶境情形。（資料照）

蘭陽媽祖文化節是宜蘭縣重要宗教民俗活動；縣議員吳宏謀質疑今年參與人數與經濟效益；縣府表示，綜合發送平安符、會香接駕等數字統計，至少有11萬人，以不住宿當天來回花費1000元概算，經濟產值超過1億元；吳宏謀建議，媽祖文化節應交由宮廟輪流主辦，不要淪為縣府作秀活動。

2025蘭陽媽祖文化節迄今已邁入第6屆，今年在9月26日至28日辦理，展開為期3天的海陸遶境。縣議員吳宏謀今在議會質詢，今年媽祖文化節活動經費實際多少？經濟效益如何？帶來多少觀光客來到宜蘭？

請繼續往下閱讀...

代理縣長林茂盛指出，今年共編列1000萬元活動預算，整個執行是由縣府跟宮廟一起合辦，整個執行也有做一些調查，基本上整個數據、效益、人數，跟以前來比較是有進步。

縣府民政處長張謙祥說明，今年媽祖文化節共有11萬8千人次參與，如果以11萬人的規模，依觀光署一天來回觀光活動（不含住宿）的消費額度是1300多元，如果保守估計以1000元計算，活動至少有1億元經濟規模。

吳宏謀質疑人數是怎麼算的？哪來那麼多人？到底精不精準？他並建議，媽祖文化節應由各宮廟輪流主辦，縣府不要編列這麼多錢，相信很多大廟都是有能力的，對縣府財政也有幫助，更不要變成讓縣府的作秀活動。

張謙祥說，今年活動發出去的平安符就5萬多份，還納入各鄉鎮市的會香接駕人數、民眾設置香案參興、鑽轎腳、發出去的便當、點心等數量，概估的人數有11萬多人。

張謙祥表示，未來交由宮廟主辦這也是努力目標，但現階段的海巡陸巡活動，要連繫國防部、海巡、各鄉鎮公所、縣府各單位，目前宮廟能量恐沒有辦法，縣府還是要幫忙，等活動都上軌道，宮廟都熟悉了，縣府會慢慢放手，與議員建議的目標是一致的。

縣府估今年蘭陽媽祖文化節逾11萬次參與，經濟產值逾億元。（資料照）

蘭陽媽祖文化節迄今已邁入第6屆，縣議員吳宏謀（左）今在議會質詢，經濟效益如何？帶來多少觀光客？（擷取自議會官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法