華信航空台中飛澎湖班機故障 澎湖全國語文競賽團隊受困台中機場

前往台中參加全國語文競賽團隊澎湖代表隊，返回澎湖因飛機檢修滯留台中機場半天。（民眾提供）

華信航空1架台中飛澎湖班機，今（24）日上午9時抵澎，因燈號出現異常，由於飛安考量，停在澎湖機場進行檢修，導致班機調度延誤，澎湖縣參加全國語文競賽團隊，適巧在台中機場候機返澎，被迫滯留台中，由於團中都是老師與學生，急得要趕回澎湖上課，每個人在台中機場心急如焚。

根據了解，華信今天澎湖往台中，一早就傳出飛機故障，由於飛機沒辦法從澎湖飛來，一直檢修沒好，導致後續由台中回澎湖旅客，被困在台中機場，其中包括澎湖縣參加全國語文競賽團隊一行約45人左右，由於時值上班、上課時間，一堆老師、學生，下午要回校上課、上學，因此旅客都顯得相當緊張。

由於飛機燈號出現異常狀況，因此緊急進行維修，導致後續班機調度大亂，至於有特殊狀況或急欲返澎旅客，則先安排立榮航空班機搭乘回澎，但因座位數有限，加上參加全國語文競賽團隊的澎湖代表隊，採取團進團出方式，因此選擇等待華信航空派機接駁。

澎湖機場出現異常信號的華信班機，經過檢修後，中午時分修復，原班機載客返回台中，接送滯留台中機場的全國語文競賽團隊澎湖代表隊，還好趕的上返校下午課程，只是原本應該從從容容返校，變成匆匆忙忙，行程，華信航空有安排中午便當，給行程收到影響的旅客，但為了飛安考量，旅客都願意接受飛機檢修造成的不便。

