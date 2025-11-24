嘉義縣人氣店家票選12/3起跑 投票抽iPhone、電視

嘉義縣政府舉辦「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動。（記者林宜樟攝）

嘉義縣政府推展觀光，舉辦「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動，邀請民眾選出最代表嘉義縣的美食及景點，活動12月3日起跑至明年1月16日，共有68家美食店家及136處景點參與，民眾參與投票，有機會抽中iPhone 17 PRO手機、75吋4K電視、阿里山英迪格酒店精品房住宿券、長榮文苑酒店住宿券、嘉義鄒伙呷精選禮盒等獎項。

縣府今天舉辦記者會，邀請各店家齊聚展示自家招牌美食，食尚玩家主持人朵拉（Dora）及曾子余與縣長翁章梁分享嘉義縣的私房景點。

請繼續往下閱讀...

朵拉說，過去到嘉義拍節目主要介紹美食，隨著更深入認識嘉義，發現各地很美，布袋好美里的3D彩繪讓人印象深刻，建議民眾投票時仔細瀏覽投票網站，認識更多嘉義景點；曾子余說，布袋、東石鮮蚵鮮美，阿里山公路的石桌羊肉爐美味，在寒冷天氣吃更適合，大林鎮佐登妮絲城堡也值得造訪。

翁章梁說，2026台灣燈會將在明年3月3日至3月15日於縣府前廣場舉辦，燈會以「點亮嘉義‧光躍台灣」為主軸，縣府正全力規畫主題燈區及特色展演，到時候全國各地遊客將湧入嘉義，民眾可參考投票結果，知道怎麼玩、怎麼吃。

嘉義縣文化觀光局表示，活動票選網址為 （https://chiayitop100.tvbs.events/） ，民眾使用Line帳號、Facebook帳號或google信箱完成註冊，每天能在「美食組」及「景點組」分別投下5票，5票須投給不同店家及景點，明年1月2日將抽出首波獎項，2月9日頒獎典禮將抽出最大獎，揭曉前10大人氣美食及景點。

各店家展示特色產品。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁走訪各店家攤位。（記者林宜樟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法