為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義縣人氣店家票選12/3起跑 投票抽iPhone、電視

    2025/11/24 14:24 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣政府舉辦「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣政府舉辦「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣政府推展觀光，舉辦「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動，邀請民眾選出最代表嘉義縣的美食及景點，活動12月3日起跑至明年1月16日，共有68家美食店家及136處景點參與，民眾參與投票，有機會抽中iPhone 17 PRO手機、75吋4K電視、阿里山英迪格酒店精品房住宿券、長榮文苑酒店住宿券、嘉義鄒伙呷精選禮盒等獎項。

    縣府今天舉辦記者會，邀請各店家齊聚展示自家招牌美食，食尚玩家主持人朵拉（Dora）及曾子余與縣長翁章梁分享嘉義縣的私房景點。

    朵拉說，過去到嘉義拍節目主要介紹美食，隨著更深入認識嘉義，發現各地很美，布袋好美里的3D彩繪讓人印象深刻，建議民眾投票時仔細瀏覽投票網站，認識更多嘉義景點；曾子余說，布袋、東石鮮蚵鮮美，阿里山公路的石桌羊肉爐美味，在寒冷天氣吃更適合，大林鎮佐登妮絲城堡也值得造訪。

    翁章梁說，2026台灣燈會將在明年3月3日至3月15日於縣府前廣場舉辦，燈會以「點亮嘉義‧光躍台灣」為主軸，縣府正全力規畫主題燈區及特色展演，到時候全國各地遊客將湧入嘉義，民眾可參考投票結果，知道怎麼玩、怎麼吃。

    嘉義縣文化觀光局表示，活動票選網址為 （https://chiayitop100.tvbs.events/） ，民眾使用Line帳號、Facebook帳號或google信箱完成註冊，每天能在「美食組」及「景點組」分別投下5票，5票須投給不同店家及景點，明年1月2日將抽出首波獎項，2月9日頒獎典禮將抽出最大獎，揭曉前10大人氣美食及景點。

    各店家展示特色產品。（記者林宜樟攝）

    各店家展示特色產品。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁走訪各店家攤位。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁走訪各店家攤位。（記者林宜樟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播