基隆又傳滅火器自爆 議員宋瑋莉盼高地增設消防栓

基隆市通仁街165巷2弄一滅火器今天（24日）早上10點50分左右發生自爆，所幸無人傷亡。（記者俞肇福翻攝）

基隆市滅火器居然成了不定時炸彈！基隆市通仁街165巷2弄一滅火器今天（24日）早上10點多左右，疑似長期放置戶外風吹雨打，且疏於保養照護，導致滅火器「自爆」，所幸無人受傷；基隆市消防局火災預防科長黃琦初指出，今天自爆的滅火器2020年生產，依照規定滿3年要汰舊換新，自爆的滅火器屬於遭人移至他處的孤兒滅火器，他呼籲民眾切勿擅自移動，若要移動也請向區公所申請核備，避免找不到滅火器汰換的事再度上演。

居仁里長洪文慶說，滅火器還沒發揮救災功能，反而先威脅到里民的生命財產安全，建議市府以增設消防栓取代放置火器，更能發現救災效果。洪文慶表示，2022年滅火器自爆事件也是發生在居仁里內，當年他還不是里長，不過有陪當時的里長去巡視轄內滅火器，今天發生滅火器自爆的滅火器，當時還沒有過期，所以沒有更新。沒想到過了3年多，超過使用期限，但沒有更新就出事。

基隆市中山區議員宋瑋莉說，3年多前發生滅火器爆裂事件後，消防局有來更新滅火器。當時大家餘悸猶存，很多人非常恐慌，不同意把滅火器設在住家旁。市議會正在召開定期大會，她會提議在山坡地多設一些消防栓，方便高地發生火災救援時效。

原本消防局打算要全面回收戶外滅火器，但是有部分里長認為有些巷弄內，發生火警，消防車根本進不去，滅火器有存在必要性；黃琦初指出，今天自爆的滅火器2020年生產，依照規定滿3年要汰舊換新，自爆的滅火器依規定必須在2023年汰換，今天是屬於遭人移至他處的孤兒滅火器，他呼籲民眾切勿擅自移動，若要移動也須向區公所申請核備，避免找不到滅火器汰換的事再度上演。

