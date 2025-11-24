喵星人也受害！貓園遭詐法拍付不出眼疾費 41隻帶回收容所

彰化市「天使之戀貓園」因不當飼養遭動防所限期改善，業者供稱遭詐騙付不出錢，41隻貓咪帶回中途之家收容，擇日開放認養。（彰化縣政府提供）

詐騙太可惡，連喵星人都受害！彰化市「天使之戀貓園」因不當飼養遭動防所限期改善，業者供稱因遭詐騙，貓園即將被法拍，付不出部分貓咪眼疾的醫藥費，更無力改善。動防所指出，將依動物保護法裁罰1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰，園內41隻貓帶回收容照顧，等恢復健康再開放認養。

動防所指出，該所在11月21日執行稽查，發現「天使之戀貓園」的部分貓隻有眼部感染，現場環境也髒亂，當場要求飼主要帶病貓去看醫生治療，環境也要限期改善，一旦未限期改善就要以動防法來開罰，

不過，寵物業者供稱，無力改善環境，也沒錢帶貓咪去看醫生，因為遭到詐騙讓貓園即將法拍。對此，動防所協助業者辦理歇業，並裁處1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰，並逕行沒入貓園全數41隻貓，帶回流浪狗中途之家來收容照顧。

針對部分貓咪眼疾將安排治療，在完成41隻貓的疫苗施打與絕育，等到貓隻都健康了，就會安排給民眾認養，如果太過踴躍，將以抽籤方式辦理。

