醫美界憂修「特管辦法」恐讓醫師失業 4大醫界團體力挺修法

洪子仁認為，診所接受評鑑，有助於提升民眾對於院所的信任。（圖擷取自shutterstock）

醫美界近年來出現未經完整2年PGY（畢業後臨床醫學訓練）的醫師，衛福部預告修法改善此一情況，卻遭部分團體反彈，擔憂此舉將讓部分醫美醫師失業。台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會發表共同發表聲明，力挺修法。

衛福部於14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文草案，要求提供醫美服務的醫師須經過2年PGY訓練，並對服務內容風險採取分級管理，擬要求高風險的醫美手術執行院所參與評鑑，但評鑑方式、內容與標準等，依據醫院或診所規模不同，可以有調整、討論空間。

然而，近期形體美容外科醫學會批評，這次修法程序粗糙未充分溝通，恐讓全台近千家診所、上萬名從業人員受衝擊，部分合法執行手術多年的醫師也將因科別限制「被迫」失業；醫師公會全聯會也表態，雖支持衛福部進行制度改革，但這次修法恐讓部分醫美醫師無法從事原有工作，需有妥善配套。

今日台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會發布共同聲明，診所美容醫學建立分級管理制度，是守護國人醫療安全與品質的底線，因此支持衛福部提出的「特管辦法」改革方向。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，「醫師失業」之說並不符合事實，是不符合專業現況的言過其實，部分科別醫師若願意投入美容輔助性業務，本就能依法進行，並無被排除，醫師本質是專業人員，不應以商業邏輯過度詮釋，更不應以可能引發社會焦慮的敘述來誤導民意。

洪子仁也提到，醫師公會全聯會主張這次修法不應溯及既往，但這次發表聲明的4大團體認為，應該溯及既往，但細則可以談，比如在PGY制度建立前就已經取得家醫科資格、從事醫美的醫師，是否要再經過2年的PGY訓練等，都可以討論。

此外，對於醫師公會全聯會反對診所評鑑，洪子仁說，評鑑本身可以讓需要執行重大醫美手術的診所接受高強度查核，接受評鑑可提升診所品質與病人安全意識，也提升民眾對於院所的信任，「雖然評鑑是痛苦的，但是結果是美好的。」

