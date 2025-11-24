明年健保總額實質破兆 賴總統：聚焦3方向打造「健康台灣」

賴清德總統今接見中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長。（圖由總統府提供）

賴清德總統今接見中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長，肯定診所協會全聯會長期堅守國人健康的貢獻與付出。賴總統說，明年度健保總額實質規模預計破1兆元，增長幅度6.5%創歷年新高，政府將聚焦於強化全人照護與慢性病管理、營造友善醫事人員環境、推動通訊醫療與數位轉型等3大方向，打造更堅韌、公平及永續的「健康台灣」。

賴清德表示，明年度健保總額將達9883億元，比今年再增長597億元，並由政府再投入199億元的公務預算，實質規模預計達到1兆零82億元，增長幅度為6.5%，創下歷年新高，彰顯政府對醫療體系的支持。

賴清德說，明年度將聚焦3大方向：第一，強化全人照護與慢性病管理，特別保障0到6歲兒童醫療與居家照護服務；第二，營造友善醫事人員環境，透過提升診察費與護理照護量能，穩定醫療服務供給；第三，推動通訊醫療與數位轉型，提升偏鄉地區的醫療可近性與效率。

賴清德強調，基層診所是維持社會穩定運作的重要力量，為了給予醫護更大的支持，明年春節9天不論醫院或診所門診，將依開診時段分段加成，9天連假開診加成幅度從30%到100%不等，希望診所在春節期間能持續提供民眾良好的醫療照護。

賴清德也感謝診所協會全聯會一直扮演政府與基層醫療之間重要的橋梁，為基層醫療發聲、提供寶貴建言，讓政策更貼近民眾需求，也更符合實務運作。他強調，未來政府將繼續提供更多資源，穩定醫療服務供給，並且強化分級醫療、落實醫療上的科技與數位轉型，希望能持續與全國診所代表們合作，進一步打造更堅韌、更公平、更永續的「健康台灣」。

