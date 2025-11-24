議員重提旗津空中纜車計畫 陳其邁允跨局處評估

李喬如（右）重提旗津空中纜車計畫，市長 陳其邁允諾跨局處評估。（記者葛祐豪翻攝）

旗津空中纜車計畫從1985年迄今，歷經至少4次路線修改，但因無法避開古蹟、軍方用地及高度等問題而停擺，市議員李喬如今（24）日於總質詢時，重提高雄非常適合推動空中觀光纜車，呼籲市府從旗津開闊的海岸視覺走廊，著手實現纜車願景；市長陳其邁則表示，將跨局處整體評估路線、財務模式及高度限制，並探尋潛在廠商投資可行性。

針對討論已久的纜車計畫，李喬如今天於議會指出，日前議長康裕成帶領議會，組團考察新加坡及日本橫濱，兩地皆有頗孚盛名的觀光纜車，創造非常大觀光經濟。過去30年來，高雄觀光纜車卻始終只有想像、沒有實現，它不該是奢求，它該是交通、觀光、產業三者合一的聯合節點，以旗津島的美麗海岸線，勾勒出下一個新高雄的城市願景與品牌。

李喬如提出3項具體主張，包括市府擬定「旗津纜車」完整主軸路線可行性研究時程、成立「旗津纜車跨局處專案小組」、並結合旗津觀光再造提出「旗津觀光廊帶升級計畫」，期待陳其邁市長在任期結束前，能有一個開始。

對此，陳其邁回應說，旗津的觀光除了燈塔改造，還有上週開工、耗資4.78億元「灣區大港．旗津領航」計畫；至於旗津觀光纜車原先構想，是從85大樓跨距到旗津中島、延伸旗津海岸線的觀光路線，連結市區與旗津的觀光人口。

陳其邁說，此案將由秘書長召集、觀光局主政，邀集交通局與工務局，整體評估路線、財務模式及高度限制，並探尋潛在廠商投資可行性，並就跨港108公尺限高技術能否克服來洽詢港務公司，進行整體規劃。

