    首頁 > 生活

    「永和大陳」公辦都更單元6今動工 將從老舊聚落變身水岸門戶

    2025/11/24 13:16 記者黃政嘉／新北報導
    新北市長侯友宜（右）與漢皇集團董事長孫正乾（左）合影。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜（右）與漢皇集團董事長孫正乾（左）合影。（記者黃政嘉攝）

    新北市政府辦理永和大陳地區更新單元6公辦都更案，新北市長侯友宜今與實施者漢皇建設一同參與開工動土典禮，侯友宜表示，「永和大陳」可說是全國最大、最複雜的公辦都更，單元6今開工，市府將確保工程如期如質，預計2030年底讓住戶入住新居。

    永和大陳社區舊稱新生地，由新店溪沖刷而成，總面積約8.2公頃，其中公有土地面積達50％以上，侯友宜表示，「永和大陳」70年一直在都市更新裡，面對挑戰，都更共分7個單元中，單元2已完工，房屋已配給住戶生活，單元3開工動土，單元6今在漢皇集團努力底下開工，單元7明年動工，單元1、4、5都在審議中。市府跟施作廠商們並肩作戰，讓大陳都更煥然一新。

    新北市都市更新處指出，單元6面積約1.1公頃，範圍內有173戶，過去因建物老舊、增改建凌亂，消防動線狹窄、居住品質不佳長期困擾居民，市府自2021年完成招商，由漢皇建設擔任實施者，2022年設置「良陳‧美寓製造所」駐點中心，與社區逐戶訪談，協助溝通權益、解答疑問，逐步凝聚住戶共識，2年完成審議核定並全數順利點交。

    漢皇集團規劃開發單元6、7，漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，在市府協助下，花2年時間整合單元6約157位自然人，單元6、7同時規劃開發，採整體連續街廓規劃，單元6將由老舊聚落轉型為完整的水岸門戶。

    都更處指出，單元6建築規劃以環境永續與公共利益為核心，以黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，並規劃綠帶與開放空間，同時提供公共化幼兒園與社會住宅。未來全區完成後，將提供活動中心、公托、日照中心、社宅與市場等多元服務設施，且鄰近興建中的萬大線。

    「永和大陳公辦都更案單元六」公辦都更案今開工動土。（記者黃政嘉攝）

    「永和大陳公辦都更案單元六」公辦都更案今開工動土。（記者黃政嘉攝）

    「永和大陳公辦都更案單元六」公辦都更案今開工動土。（記者黃政嘉攝）

    「永和大陳公辦都更案單元六」公辦都更案今開工動土。（記者黃政嘉攝）

    永和大陳地區單元6公辦都更期程說明。（記者黃政嘉攝）

    永和大陳地區單元6公辦都更期程說明。（記者黃政嘉攝）

