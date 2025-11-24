為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    冠軍加持 高雄咖啡節飄香兩天吸逾5萬人

    2025/11/24 13:16 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄咖啡節兩天活動，吸引超過5萬人。（觀光局提供）

    在多位世界冠軍咖啡師、金牌名店加持下，「2025 高雄咖啡節」兩天活動吸引超過5萬人到場品嘗咖啡，人潮川流不息，整體業績成長3至4成。

    觀光局舉辦的「2025 高雄咖啡節」，於上週六、日（22、23日）在凹子底公園飄香登場，今年集結60間咖啡、美食甜點品牌，加上神農市集小農店家80攤，總共140間攤位，超過上屆盛況。

    台灣首位獲得世界SCAE（Speciality Coffee Association of Europe）文憑的咖啡專家、愛奇諾直火烘焙製造所創辦人黃柏勳，特別推出三款不同風味的「Shot 風味杯」，讓大家更輕鬆走進咖啡世界；2014WCRC世界盃咖啡烘豆冠軍得主賴昱權表示，咖啡節是最佳充電機會，看到大家品嘗咖啡後的滿足，那份感動比世界冠軍的獎盃更真實。

    高市觀光局長高閔琳強調，今年高雄咖啡節結合風格咖啡品牌與神農市集，兩天吸引超過5萬人，超過上屆盛況，多家咖啡品牌預先準備2至3倍貨量，仍不足以應付人潮，許多名店早早完售，整體業績提升3至4成，更直接帶動神農市集業績，整體銷售較上一季成長近3成；來自桃源區的「漓咖啡」表示，咖啡節讓山城咖啡能走出部落，每一杯被品嚐的咖啡，都是對原鄉最大的肯定！

    現場有來自北部的法國籍遊客，特地南下品嚐高雄在地精品咖啡和法式甜點，讚不絕口；來自台中的黃小姐則說，趁星期六南下高雄聽演唱會，隔天順道到來高雄咖啡節走走，體驗城市的悠閒與咖啡香氣；在高科大學習中文的日籍學生們，也聞香而來，直說非常有趣，在日本都無法一次體驗這麼多好喝的咖啡，搭配舒適天氣，是很棒的高雄生活體驗。

    高雄咖啡節集結60間咖啡店，中為高市觀光局長高閔琳。（記者葛祐豪翻攝）

    特色咖啡品牌齊聚高雄咖啡節，從精品手沖到創意調飲都有。（觀光局提供）

