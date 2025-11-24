新市鐵路立體化時程 南市交通局：綜規核定後約6-8年完成

南市交通局表示，現有新市車站位於鐵路高架爬升路段，未來立體化，將北移約2公里。（南市交通局提供）

台南市交通局長王銘德今天在議會答詢表示，新市地區鐵路立體化可行性研究已於去年11月提送交通部審議，交通部也於日前到場實勘，了解鐵路立體化規劃與沿線平交道情形，交通部相當支持，將儘速整理會勘意見，提報交通部委員會審查，全案如果獲行政院核定後，估計自綜合規劃確定後約需6-8年完成。

南市議員陳碧玉今天質詢，關於新市地區鐵路立體化後續的時程。她表示，地方殷殷期盼新市鐵路能早日高架化，相關辦理時程請交通局說明清楚，好讓鄉親了解。

南市交通局表示，新市鐵路立體化經綜整考量，研議採高架改建較為可行，高架路段南端起自高鐵橋下，北至南科站南側恢復平面，高架路段長約4.6公里，沿線可消除5處平交道及1處車行涵洞，另因現有新市車站位於鐵路高架爬升路段，須配合將新市車站北移約2公里，新市站新址及原址周邊將配合調整土地用途及分區。

交通，對於11月14日的會勘結果，交通部相當肯定市府團隊規劃內容，具實務可行性，並表示將儘速整理會勘意見，提報交通部委員會審查，待交通部委員會審查通過後將送行政院核定，等行政院核定後再交鐵道局完成綜合規劃與設計作業，估計從綜合規劃核定後工程約需時6至8年可以完成。

新市地區鐵路立體化路線圖。（南市交通局提供）

