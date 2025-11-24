慘！雲林家扶歲末園遊會 只籌到3成費用

雲林家扶中心歲末園遊會經費籌募慘兮兮，籲請各界伸援手。（記者黃淑莉攝）

雲林家扶中心年度重要活動之一歲末園遊會，12月7日要在虎尾農博園區登場，只剩不到2週時間，所需經費230萬元只籌到3成，讓家扶人員焦急，多名資深社工說，收到的物資、捐款真是慘兮兮，今（24）日籲請各界伸援手幫家扶度過難關。

雲林家扶中心扶助家庭約有1000戶，每年的歲末園遊會發送各種民生物資，還有數十個愛心攤位提供各項美食、遊戲招待到場的家扶孩子及家長，中心主任廖志文表示，不少扶助家庭期盼歲末園遊會可以跟孩子一起同樂，今年要送每戶一床石墨烯兩用被及罐頭、泡麵、米、調理包等物資。

請繼續往下閱讀...

廖志文表示，今年因美國關稅、風災、花蓮馬太鞍堰塞湖災害等衝擊，平日收到捐款及物資較往年同期減少一半，歲末園遊會經費籌募更是慘兮兮，需要230萬元，現只募得80萬元左右，得知消息福德巧新基金會、雲林震旦辦公設備今天分別贊助20萬元及10萬元，盼拋磚引玉，各界共伸援手讓園遊會能順利舉行。

雲林家扶中心社工督導歐厚成說，歲末園遊會為愛心園遊會，只招待扶助家庭成員，所有攤位也都無償公益擺設，請各界能贊助支持，愛心專線，05-6323200。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法