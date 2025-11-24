北投皇池溫泉會館爆違建 負責人承認：違建是歷史共業 會拆除停業

台北市北投區皇池溫泉會館，被檢舉1、3館是違建。（圖擷取自皇池溫泉御膳館官網）

今（24）日爆出北台灣最大溫泉會館，位於台北市北投區的「皇池」是大型違建，多年來遭屢次檢舉卻屹立不搖。皇池溫泉會館負責人游騰在今受訪表示，違建是歷史共業，之後會拆除並停業。

建管處表示，皇池會館違建在今年9月自行拆除後，又擅自復建，已於10月再次查報，並隨即啟動拆除程序，明確限期拆除，若仍未改善，將依法強制拆除。另外，皇池餐廳開發案仍在申請建照階段，因涉及水土保持與山坡地開發等審查，已要求業者提供相關文件，並嚴格把關，若未合於規定，就不會發建照。

關於爆料人指出，會館被檢舉違建，拆除部分建築後待建管處檢查完畢，會館又會將違建蓋回去，游騰在辯解，「我不是蓋回去，只是回去搭輕便帳篷，讓湯客仍可以享受溫泉，並沒有『蓋回去』。」並表示，本來就準備要拆除會館，考量數十人員工工作事業問題，且仍有顧客尚有數萬張泡湯券未使用。「給我時間，讓我跟顧客以及員工討論過後，我就會拆除，也會停業。」至於具體時間，他強調，將會與持泡湯券的民眾以及員工商討過後，一定會拆除。

他同時稱，長期被檢舉是因為與溫泉區的小姐有生意糾葛，用報復性檢舉抹黑他，而那位小姐也侵佔他的土地，在上面蓋違建，更侵佔國有地大片土地。

