為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北投皇池溫泉會館爆違建 負責人承認：違建是歷史共業 會拆除停業

    2025/11/24 13:12 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市北投區皇池溫泉會館，被檢舉1、3館是違建。（圖擷取自皇池溫泉御膳館官網）

    台北市北投區皇池溫泉會館，被檢舉1、3館是違建。（圖擷取自皇池溫泉御膳館官網）

    今（24）日爆出北台灣最大溫泉會館，位於台北市北投區的「皇池」是大型違建，多年來遭屢次檢舉卻屹立不搖。皇池溫泉會館負責人游騰在今受訪表示，違建是歷史共業，之後會拆除並停業。

    建管處表示，皇池會館違建在今年9月自行拆除後，又擅自復建，已於10月再次查報，並隨即啟動拆除程序，明確限期拆除，若仍未改善，將依法強制拆除。另外，皇池餐廳開發案仍在申請建照階段，因涉及水土保持與山坡地開發等審查，已要求業者提供相關文件，並嚴格把關，若未合於規定，就不會發建照。

    關於爆料人指出，會館被檢舉違建，拆除部分建築後待建管處檢查完畢，會館又會將違建蓋回去，游騰在辯解，「我不是蓋回去，只是回去搭輕便帳篷，讓湯客仍可以享受溫泉，並沒有『蓋回去』。」並表示，本來就準備要拆除會館，考量數十人員工工作事業問題，且仍有顧客尚有數萬張泡湯券未使用。「給我時間，讓我跟顧客以及員工討論過後，我就會拆除，也會停業。」至於具體時間，他強調，將會與持泡湯券的民眾以及員工商討過後，一定會拆除。

    他同時稱，長期被檢舉是因為與溫泉區的小姐有生意糾葛，用報復性檢舉抹黑他，而那位小姐也侵佔他的土地，在上面蓋違建，更侵佔國有地大片土地。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播