高雄高工立體停車場公廁 AI跌倒偵測系統獲特優獎

高雄高工立體停車場公廁AI跌倒偵測系統獲特優獎。（高市交通局提供）

高雄高工立體停車場由中央前瞻計畫及市府共同斥資5.9億元興建，樓高5層，可停放470輛小型車及171輛機車，包括47席電動綠能車位，使用率高，公廁清潔引發重視，交通局設置五星級哺集乳室、無障礙與親子廁所，更導入「AI智慧感知跌倒偵測系統」，榮獲114年度公廁評比中地方政府推薦類特優獎。

交通局表示，「跌倒偵測」主要希望做到當人跌倒 或滑倒），造成人的失能、昏迷狀態的預警處理，將訊息主動傳訊，短時間掌握搶救黃金期，也是該系統主要的設計價值。

高雄高工立體停車場位於高雄捷運黃線Y8及輕軌C28雙軌交會處，周邊住宅多且區位商業機能強，公廁施作特別受到關注，交通局對此公廁改裝施作，以「夢想啟航」為設計主題，希望展現高雄陽光、活力與人本精神。

該停車場的公廁設置五星級哺集乳室、無障礙與親子廁所，提供親子與身障者友善且便利的使用體驗，體現對使用者多元需求的貼心考量，更導入「AI智慧感知跌倒偵測系統」，提升安全守護力；並採用節能減碳設備，貫徹環境永續理念。

交通局將持續鼓勵各立體停車場營運業者在公廁服務方面砥礪前行，持續提供民眾更高的服務品質，並參加評比爭取殊榮。

