為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中YouBike 2.0有站無車供需失衡 交通局：要求加強調度

    2025/11/24 13:04 記者蘇金鳳／台中報導
    多位民進黨議員批YouBike 2.0供需失衡。（記者蘇金鳳攝）

    多位民進黨議員批YouBike 2.0供需失衡。（記者蘇金鳳攝）

    台中市YouBike 2.0已有1700站，但是有站無車的情況引發不分朝野的質疑，民進黨多位市議員今天在市議會表示，YouBike 2.0供需失衡問題持續惡化，無車可借、無位可還，造成民眾日常困擾，有人想要以YouBike 2.0上班，到現場無車可借，只能改搭公車；此外，更有嫌犯利用YouBike在停車格間繞行物色目標偷盜，顯示站點管理缺口恐成治安破口。

    交通局長葉昭甫表示，台中市「YouBike2.0 倍增計畫」，總站數已達1702站，共有12887輛公共自行車，已請微笑單車檢視各站需求加強調度，以紓緩無車可借問題。

    市議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融等人指出，全市多處站點都出現有站無車、車滿難還的亂象。

    陳雅惠指出，以忠孝路、國光路口、學府路京國特區外等站點，不是整排空位借不到車，就是滿位無法還車，而火車站周邊在尖峰時段更是一車難求；中山醫院外雖標示70多台可借，但崇倫里、樹德里居民反映，道路施工竟直接撤除原站點，完全未與里民溝通，等同剝奪市民使用權。

    她更提出，審計處報告指出，YouBike 2.0近5年租借量由888萬次暴增至1878萬次，但供需失衡、熱區車柱不足、冷區站點閒置等問題持續存在，市府卻一直未改善問題。

    此外，陳雅惠更指出，近期逢甲商圈多起機車置物箱竊案，嫌犯利用YouBike在停車格間繞行物色目標偷竊，顯示YouBike 2.0管理鬆散，引發治安疑慮。

    議員謝家宜表示，有站無車的情況嚴重，不止東、南區，北屯區也相當嚴重，要求市府重視。

    交通局長葉昭甫表示，會請微笑單車加強調度。（記者蘇金鳳攝）

    交通局長葉昭甫表示，會請微笑單車加強調度。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播