台中YouBike 2.0有站無車供需失衡 交通局：要求加強調度

多位民進黨議員批YouBike 2.0供需失衡。（記者蘇金鳳攝）

台中市YouBike 2.0已有1700站，但是有站無車的情況引發不分朝野的質疑，民進黨多位市議員今天在市議會表示，YouBike 2.0供需失衡問題持續惡化，無車可借、無位可還，造成民眾日常困擾，有人想要以YouBike 2.0上班，到現場無車可借，只能改搭公車；此外，更有嫌犯利用YouBike在停車格間繞行物色目標偷盜，顯示站點管理缺口恐成治安破口。

交通局長葉昭甫表示，台中市「YouBike2.0 倍增計畫」，總站數已達1702站，共有12887輛公共自行車，已請微笑單車檢視各站需求加強調度，以紓緩無車可借問題。

市議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融等人指出，全市多處站點都出現有站無車、車滿難還的亂象。

陳雅惠指出，以忠孝路、國光路口、學府路京國特區外等站點，不是整排空位借不到車，就是滿位無法還車，而火車站周邊在尖峰時段更是一車難求；中山醫院外雖標示70多台可借，但崇倫里、樹德里居民反映，道路施工竟直接撤除原站點，完全未與里民溝通，等同剝奪市民使用權。

她更提出，審計處報告指出，YouBike 2.0近5年租借量由888萬次暴增至1878萬次，但供需失衡、熱區車柱不足、冷區站點閒置等問題持續存在，市府卻一直未改善問題。

此外，陳雅惠更指出，近期逢甲商圈多起機車置物箱竊案，嫌犯利用YouBike在停車格間繞行物色目標偷竊，顯示YouBike 2.0管理鬆散，引發治安疑慮。

議員謝家宜表示，有站無車的情況嚴重，不止東、南區，北屯區也相當嚴重，要求市府重視。

交通局長葉昭甫表示，會請微笑單車加強調度。（記者蘇金鳳攝）

