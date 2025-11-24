為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「天琴」颱風最快明生成 外圍水氣週四影響北、東

    2025/11/24 13:18 即時新聞／綜合報導
    位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓持續發展，最快明有機會增強為今年第27號颱風「天琴」。（圖擷自中央氣象署）

    位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓「TD30」持續發展，最快明（25日）有機會增強為今年第27號颱風「天琴」（Koto，日本提供，天琴座），雖然不會直接影響台灣，但預估外圍水氣可能會為北部、東部帶來一陣雨勢。

    根據中央氣象署觀測顯示，熱帶性低氣壓「TD30」今（24日）上午8點的位置在北緯9度、東經128.7度，即在鵝鑾鼻南南東方1660公里之處，以每小時31公里速度，向西北西進行，有發展為輕度颱風的趨勢。；日本氣象廳已經對其發布「烈風警報」（GW），最快明增強為颱風「天琴」。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，「天琴」颱風即將升成，預計這兩天穿越菲律賓中南部群島，進入南海後繼續往西朝中南半島前進，不會北上影響台灣。

    不過外圍部分水氣預計在週四（27日）北上通過台灣附近，可能會為北部、東部帶來一陣雨勢，幸好這波水氣大多從海面通過，不至於出現較強勁的降雨，西部地區則雲量增多，下雨機率低。

