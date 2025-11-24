2025竹東黃金地瓜節本週末登場

2025竹東黃金地瓜節本週末將登場。（記者黃美珠攝）

2025竹東黃金地瓜節將在本週末（29日、30日）在竹東鎮公道5路、上員火車站往新竹方向700公尺處的路旁地瓜田舉行。竹東區農會總幹事萬鴻發說，2天共有160組來客齊聚在這裡，享受挖地瓜、烤地瓜、烤雞、以及找雞蛋的樂趣，現場並有地瓜相關及其他農特產品的展售會，焢窯也兼踏青。

竹東區農會推廣部主任李岱銘說，今年主產地瓜的雲林縣水林鄉，在地瓜成長期最忌憚過多與水下卻接連遭到2次水災，所以減產至少1成；竹東區的栽種面積今年縮減掉往年的3分之1，以致今年地瓜價格上漲至少1成，現在市場零售價格每公斤 從45元到60元不等，顯得相當稀缺。

他說，全台的地瓜品種以台農57號、台農66號、金時地瓜、以及栗子地瓜為主，少部分還有供糕餅業調色用的紫色芋仔番薯。這些品種中以黃皮黃肉的台農57號甜度最高，烤起來特別焦香好吃。竹東農會轄內栽種的20多公頃中，也是以這個品種為最多，其次就是口感較為鬆軟、不黏膩的栗子地瓜，吃起來另有番風味。

他說，每年11月底舉辦的竹東黃金地瓜節，今年有160組、每組最多10人，分2天一起烤地瓜同樂。竹東農會則為報名者準備了烤雞、雞蛋、300元地瓜券等，來客可以現場採買自己喜歡的地瓜品種後自己烤，也可在現場體驗農夫怎麼挖地瓜。

