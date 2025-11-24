傳承200年！蘆洲國姓醮擂旗啟動 12月系列科儀將陸續展開

蘆洲國姓醮傳承200餘年，為在地重要信仰文化。湧蓮寺23日完成燈篙豎立，今（24日）舉行擂旗儀式，啟動三年一科的祈安建醮。湧蓮寺總幹事李嘉蓉表示，接續12月3日晚間8點將舉行國姓醮典發表、4日晚間8點放水燈、5日舉行醮典圓滿，並於6日由主任委員陳宏昌與區長鍾耀磊帶領全區38里里長和湧蓮寺管委會委員們共同行官方三獻禮。

湧蓮寺說明，蘆洲自漢人入墾以來長期以泉州府同安縣族群為大宗，日治時期調查更顯示約9成7居民屬同安族群。雖同屬同安原鄉，但不同姓氏宗族各有守護神，早期入墾近百年間並無共同祭祀。直至清嘉慶14年，因族群械鬥爆發，蘆洲人為祈求平安，向延平郡王鄭成功許願，承諾若能化險為夷，將以週期性謝恩祭典回報神恩。

事後確有應驗，遂於清道光11年確立寅、巳、申、亥年三年一科的祈安建醮制度，並於各聚落豎燈篙，招請延平郡王部將官兵回蘆洲受祭，同時進行謝平安、二朝醮典與三獻禮。此傳統延續至今已有200年，並於2020年登錄為新北市無形文化資產。

湧蓮寺指出，今年國姓醮活動於11月23日在湧蓮寺大埕完成燈篙豎立工程，24日在湧蓮寺廣場舉行「擂旗」儀式，升起寫有祈安建醮的紅、藍、黃旗幟，象徵迎請延平郡王部屬返蘆受拜。寺方並準備象徵平安圓滿的湯圓供信眾祭拜。今年區內13隻燈篙皆由會長陳志昇帶領燈篙會師傅與學徒於2週內完成豎立。

