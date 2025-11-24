校事會議公聽會正反意見對立 陳培瑜爆料竟傳外包團隊招攬

立委陳培瑜今在會中爆料，竟有校長收到「外包團體」招攬提供處理校事會議整套服務之訊息。（記者林曉雲攝）

校事會議爭議不斷，教育部上週五預告相關修法草案，增訂過濾分流機制、明訂匿名不受理防濫訴機制等，立法院教育委員會今天（24）召開「解決教師荒─校事會議檢討及策進」公聽會，教師團體、家長團體、民間教育團體意見分歧，支持保留校事會議、要求廢除校事會議兩方壁壘分明。

立委陳培瑜在會中表示，教育部對校事會議之修法大方向可解決某些困境，但校園問題不只有親師衝突、親師生衝突，也看到老師欺負老師、主任欺負老師、校長欺負老師，校事會議處理繁雜，竟有校長收到「外包團隊」訊息稱可提供校事會議「專業調查小組整套服務」，形同校園審判黑箱，已通報教育部，她認為應成立第三方專責機構，讓學校回到教育本位，學校不是審判單位。

請繼續往下閱讀...

一件校事會議案件多需時數月，收到檢舉案、召開會議、組成調查小組、撰寫並審議調查報告，涉及學校行政人員、校事會議成員、調查小組成員，當事老師、學生、家長等皆參與。「校事會議」於去（2025）年依「教師法」設立，主要在處理教師不當行為，被質疑有濫訴及小案大辦問題等。

教育部預告草案增設過濾分流機制，三人組成小組初步把關，匿名投訴不受理；增設「輔佐人」機制；校事會議與懲處脫鉤等。教育部長鄭英耀說明，外界反映有不當利用檢舉機制等問題，修正草案期保障學生學習權與兒少最佳利益，有效解決實務運作衍生之程序爭議，建構更周延高效能且公平正義之教師管理體制。

全教總理事陳葦芸表示，全教總要求廢除校事會議，有老師鼓勵學生參加台語比賽，學生竟揚言要告老師，教育部草案無法解決小案大辦或情緒性濫訴；全國教師會理事李雅文表示，為證明被投訴的老師未達不適任程度，有罪推定下就啟動調查，老師為自證清白而受折磨，造成96%誤殺及小案大辦，情節輕微案件應不予受理，回歸考核會處理。

人本教育基金會執行長馮喬蘭支持保留校事會議，但認為校事會議應有調查人才庫成員，她表示，教師團體是專業職業代表，應是希望避免有心人士利用制度內鬥，長遠應設立第三方處理制度。立委林月琴支持保留校事會議，但限於處理重大案件，分流責任不應落在學校，可比照幼教不當對待處理機制，強化校事會議第三方機制。

調查人才庫律師呂丹琪認為有必要保留校事會議，分流可分為受理進校事、受理進考核、不受理等3類決定。國教盟代表張文昌表示，不要讓校長裡外不是人，不受理得罪家長，受理得罪老師，應由教育局扛責。

立委林月琴主張保留校事會議，但應限於重大案件。（記者林曉雲攝）

立法院教育委員會今針對校事會議召開公聽會，教育部長鄭英耀率國教署長彭富源等團隊出席聆聽各界意見。（記者林曉雲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法