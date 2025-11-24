台南18區12/2起停水、降壓39小時 32萬多戶受影響

台南市18個行政區從12月2日起停水、降壓39小時，有32萬多戶受影響，水公司提醒民眾儲水備用。（自來水公司六區處提供）

自來水公司為維持台南市供水穩定、強化供水韌性，辦理「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）計畫」，銜接既有「左鎮至豐德送水幹管段」工程。將從今年12月2日上午9時起至3日晚間24時止，停水施工39小時，有台南18個行政區、32萬1919戶受影響，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

自來水公司第六區管理處表示，考量工程施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；若遇豪雨或發布颱風警報，施工時間將順延，停水時間亦隨之調整，將另行公告。

本次停水施工，用戶用水壓力影響區域為台南市永康區、安平區、東區、中西區、北區、玉井區、南化區、安定區、新化區、左鎮區、善化區、大內區、山上區、新市區、歸仁區、關廟區、龍崎區、仁德區等18區，影響戶數共計32萬1919戶（停水戶數24萬3216戶，水壓降低戶數7萬8703戶），除停水及水壓降低區域外，其餘地區正常供水。復水初期水質可能較混濁，請用戶暫勿取用，待水清後再進水。

本次停水及水壓降低區域影響範圍如下：

【停水區域】1.永康區:崑山里、建國里、復興里、光復里、神洲里；2.安平區:漁光里；3.東區:東光里、後甲里、新東里、崇學里、大智里、富裕里、仁和里、泉南里、和平里、自強里、衛國里、東安里、虎尾里、忠孝里、莊敬里、小東里、圍下里、成大里、東門里、崇成里、東聖里、德光里、崇德里、東明里、崇誨里、文聖里、崇信里、南聖里、崇文里、崇善里、關聖里、德高里、龍山里、大學里、大同里、裕聖里、復興里、裕農里、中西里、富強里；部分里別有崇明里、東智里。

4.北區：開元里、東興里、重興里、正覺里、公園里、中樓里、元寶里、合興里、長勝里、大興里、小北里、北華里、長興里、永祥里、北門里、大光里、仁愛里、振興里、力行里；5.中西區：郡王里、赤嵌里、開山里、城隍里、小西門里、南門里、南美里、法華里、永華里。

6.玉井區：玉井里、層林里、三和里、玉田里、三埔里、中正里、豐里里、望明里、沙田里、竹圍里；7.南化區：北寮里、北平里、玉山里；部分里別：西埔里、中坑里；8.新化區：知義里、羊林里、那拔里、大坑里、山脚里、礁坑里、東榮里、護國里。

9.左鎮區全區；10.善化區：昌隆里；11.大內區全區；12.山上區全區；13.新市區：大社里（國3以東）、潭頂里（國3以東）；14.龍崎區：大坪里、牛埔里、楠坑里、中坑里、石[曹]里、龍船里、土崎里、崎頂里；15.關廟區：北勢里、山西里、松腳里、香洋里、新光里、布袋里、深坑里、花園里、下湖里、埤頭里、龜洞里、關廟里、新埔里、東勢里、五甲里。

16.歸仁區：看西里、許厝里、後市里、南保里、七甲里、八甲里、新厝里、南興里、大潭里、沙崙里、文化里、歸南里、辜厝里、歸仁里、六甲里、崙頂里、看東里、媽廟里、西埔里、大廟里、武東里。

17.仁德區：新田里、仁義里、仁德里、一甲里、上崙里、後壁里、太子里、文賢里、土庫里、仁愛里、成功里、仁和里；部分里別：保安里、中洲里。

【水壓降低區域】：1.永康區：中興里、成功里、中華里、勝利里；2.安定區全區；3.新化區：太平里、協興里、豐榮里、崙頂里、全興里、北勢里、唪口里、武安里；4.善化區:除昌隆里停水外，其餘壓降；5.新市區:除大社里（國3以東）、潭頂里（國3以東）停水外，其餘壓降。

水公司提醒，水壓降低期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用汙染飲用水。有關停水相關訊息可撥打台南給水廠（06-3036097）、台南服務所（06-2370021）、永康服務所（06-2325714）、新市服務所（06-5973437）、歸仁服務所（06-2303756）或24小時客服專線1910，亦可於台水網站查詢。

