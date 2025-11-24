北投皇池溫泉館被爆違建 建管處：若未拆除將強拆

台北市北投區皇池溫泉會館，被檢舉1、3館是違建。（圖擷取自皇池溫泉御膳館官網）

台北市北投區皇池溫泉會館，被檢舉1、3館都是大違建，多年來屢遭檢舉卻屹立不搖，今年還打算申設大型溫泉旅館，離職員工爆料質疑都發局包庇縱容，呼籲檢調深入追查，以免官商勾結。台北市建築管理工程處表示，皇池違建今年9月自行拆除後，在未申請情況下擅自復建，已於10月再次查報在案，已限期拆除，若未改善將依法強制拆除。另外的申請開發案，因涉及水土保持及山坡地開發，已要求業者提供相關文件，若不合規定，不會發給建照。

離職員工向週刊爆料指出，皇池的3座溫泉會館，只有2館合法，1、3館都是超過20年的大違建，多年來被人不斷檢舉，但因業者與台北市政府建管處的關係很好，輕則沒事，重則會先自行拆除部分違建，等建管處檢查後，再把違建蓋回。

員工還說，檢調在今年6月接獲告發，數名官員被約談後，市府才要求皇池拆除，但拆除經過複檢結案後又重蓋，9月10日已再度開始營業。此外，也向市府申請發展成為溫泉旅館，但因基地屬於山坡地，有水土保持的問題。

根據建管處違建查辦清冊，皇池從1999到2024年，共有39件違建案，有「新違建」或「拆後重建新違建」，違建內容包含餐廳和溫泉池頂棚，各式鐵皮違建物、木造、竹造和金屬物件。

建管處表示，皇池違建在今年9月自行拆除後，在未申請情況下擅自復建，已於10月再次查報在案，並隨即啟動拆除程序，明確限期拆除，若仍未改善，將依法強制拆除。另外，皇池餐廳開發案仍在申請建照階段，因涉及水土保持與山坡地開發等審查，已要求業者提供相關文件，並嚴格把關，若未合於規定，就不會發建照。

