    農業部持續防範邊境CIQS查緝 違法豬肉案仍以中國最多

    2025/11/24 12:13 記者吳柏軒／台北報導
    中國豬肉價跌，若不肖人士夾帶來台，恐引發非洲豬瘟疫情等危機，農業部防檢署持續加嚴CIQS等查緝，近期違規數據仍以中國違規最多。（資料照）

    首次上稿 11:47
    更新時間 12:13 （新增：養豬協會回應）

    中國豬肉近期價格崩跌，零售價1台斤約新台幣6元多，對比近期台灣豬肉零售價每台斤約200元，價差與暴利恐誘不肖人士走私或夾帶，但中國仍是非洲豬瘟等病毒疫區，農業部防檢署持續加嚴邊境CIQS查緝，並發現仍以中國違規豬肉案最多。

    日前台中爆發非洲豬瘟疫情後，邊境防疫加強，包含CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安檢）等，防檢署長杜麗華表示，國內豬肉因疫情禁運，而CIQS也從10月22日起加強攔截境外夾帶豬肉，截至11月5日，其中旅客查到32件違規，包含：中港澳21件、韓國4件、越南與泰國各2件、柬埔寨與日本各1件，都罰20萬元。海關快遞的查驗移送也有3件，都是中國。郵件包裹則16件，包含中國7件、泰國5件等。

    杜麗華也統計，從11月6日解禁到20日，CIQS仍沒有鬆懈，邊境旅客來台查獲21件違規豬肉，包含中港澳14件、泰國韓國各3件、菲律賓1件。海關移送6件也都是中國。郵包查獲18件違規並以中國14件最多。重申每件違規案查獲就是罰20萬元起跳，累犯最高可罰100萬元，強調海關、郵包一定經過X光，搭配防疫犬抽驗，呼籲即便中國豬肉便宜，也不要以身試法。

    中華民國養豬協會理事長潘連周也表示，中國豬肉有非洲豬瘟，不可能進口那個豬肉，台灣豬肉業者端強烈要求政府一定要嚴防走私偷渡，並重複三次「那個船」要嚴格稽查，包含港口、海關等都要加嚴，不要讓中國豬肉入侵；而中國豬肉價低不是近期，是長期以來，近期雖然價崩，但有聽聞對岸共產黨力量已叫所有養豬戶的母豬要減3成，「把母豬都殺掉了！」研判對岸豬肉價格應馬上就會救回來。

