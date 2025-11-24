為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    昔罷免傅崑萁失敗熄燈 花蓮咖啡店重磅回歸台南見客

    2025/11/24 11:43 記者王姝琇／台南報導
    罷免傅崐萁失敗關店，咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets」24日從台南重新開始。（圖擷取自SabiSabi CoffeeSweets In Tainan 花蓮老宅神級肉桂捲在台南臉書）

    花蓮咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets」在罷免立委傅崐萁期間允諾失敗就關店，投票結果出爐後，老闆大器兌現承諾不再對外營業，隔月便宣布即將落腳台南，經過將近4個月，於粉專宣布今（24）日在台南試營運。

    「SabiSabi CoffeeSweets」今天下午1至6點將於台南中西區開山路試營運，老闆仍心繫花蓮，參與花蓮救災行動憑證明就能換取小禮物。臉書寫道：「若您曾參與花蓮光復救災行動，可憑相關車票、照片、社群文章等兌換本店掛耳咖啡1包」。

    老闆在粉專透露，花了幾個月時間，翻山越嶺從花蓮到台南、關店到開店，掙扎無數次，終於跨越心中大山，重新開始新生活，莫忘初衷，總有一天，一定會在踏上返鄉花蓮的路。期間經過了4個月今（24）日萬事俱備，下午1時開始試營運。

    從花蓮關店到台南的緣分，是因老闆在726罷免前夕放話罷免傅崐萁失敗就關店，結果出爐隔日隨即依約熄燈，在網上掀起正反兩方議論，有人佩服老闆勇氣，有人認為總有一天會重新營業，不久後旋即宣布「新店規劃中」，再次引發熱議。

    網友紛紛留言鼓勵，也有台南人留言歡迎老闆落腳全糖城市，「在台南一起繼續為台灣打拚」、「台南特調想必是全糖吧」、「在台灣我最喜歡的城市重新開始，相信一切都會更好的」、「望你在台南也一切順遂」、「我要從台北開高鐵去台南捧場」。

    罷免傅崐萁失敗關店，咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets」24日從台南重新開始。（圖擷取自SabiSabi CoffeeSweets In Tainan 花蓮老宅神級肉桂捲在台南臉書）

