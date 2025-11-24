為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「南面而歌」跨域推廣台語歌 金曲歌王校園「唱乎囡仔聽」

    2025/11/24 11:21 記者蘇福男／高雄報導
    金曲歌王蘇明淵受「南面而歌」邀約，返鄉於台語人文實驗小學北嶺國小，演唱充滿人生故事的台語創作。（圖由高市文化局提供）

    金曲歌王蘇明淵受「南面而歌」邀約，返鄉於台語人文實驗小學北嶺國小，演唱充滿人生故事的台語創作。（圖由高市文化局提供）

    匯集南方創作能量的音樂品牌「南面而歌」，深耕高雄十多年，今年首次跨域推出系列台語歌推廣活動，除與高雄流行音樂中心合作推出「南面而歌X高流系：SONG出台灣味」台語詞曲工作坊，並與學校合作，邀請金曲歌王蘇明淵與北嶺國小合唱團演出「唱乎囡仔聽」，明年並將與校方推出「明星導師台語歌營隊」，開啟台語流行音樂的校園啟蒙教育。

    高市文化局長王文翠表示，高市向來以致力推動台語原創歌曲為使命，將新世代台語歌型塑為南方獨特品牌，「南面而歌」自2011年開辦以來深耕十餘年，今年邁入全新階段，將徵件平台轉型走入台語歌曲扎根，推出人才培育為核心的推廣計畫。

    包括與高流中心共同推出南面而歌-台語詞曲工作坊，從專業培訓出發，累積新世代創作人才，也首度結合國內首座台語實驗人文學校路竹北嶺國小，透過明星導師啟發學童對台語歌曲的喜愛，讓音樂走入生活現場，讓「唱歌」成為台語文化最自然的延伸，接續南面而歌計畫更將結合高流聖誕趴活動，推出精彩演出，敬請期待。

    文化局表示，「南面而歌」首度跨域與學校合作，由路竹在地出身的金曲歌王蘇明淵與北嶺國小合唱團演出，蘇明淵帶來〈無根的日頭花〉、〈飛〉、〈歌寫一半〉與〈好好告別〉等多首原創作品，以歌聲串起他對故鄉路竹的情感，北嶺國小合唱團也與蘇明淵合唱〈天送伯也〉，悠揚的歌聲穿梭校園，成為現場家長與孩子們最生動的一場母語課。

    「南面而歌」與高流中心合作推出「南面而歌X高流系：SONG出台灣味」台語詞曲工作坊。（圖由高市文化局提供）

    「南面而歌」與高流中心合作推出「南面而歌X高流系：SONG出台灣味」台語詞曲工作坊。（圖由高市文化局提供）

