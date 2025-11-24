為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    演唱會太夯 陳其邁預告明年世運主場館檔期額滿了

    2025/11/24 10:41 記者葛祐豪／高雄報導
    TWICE高雄演出照。（ Live Nation Taiwan提供）

    TWICE高雄演出照。（ Live Nation Taiwan提供）

    高雄演唱會打響名號，帶來眾多人流與經濟效益，高雄市長陳其邁今（24日）透露，明年世運主場館檔期都額滿了，如果有其他團體要來，得等到後年!他也強調「高雄把粉絲放在C位，會持續精進」。

    針對這兩天演唱會疏運狀況與經濟效益，陳其邁今天受訪時表示，這兩天有18萬歌迷來到高雄、創造5億觀光產值，上週六捷運更創下35萬人次疏運紀錄，是今年新高! 商圈、夜市、旅宿都湧入非常多人潮，尤其夜市，一些商家營業到凌晨3、4點，人潮還是很多，像瑞豐夜市水洩不通，人都擠不進去，造成裕成路等重要路口交通壅塞。

    陳其邁說，下個月還有AAA頒獎在世運主場館舉行，售票都已爆滿，可望為高雄帶來另一波觀光經濟效益。

    他透露，BLACKPINK、TWICE等知名韓團，對於發展高雄演唱會經濟、城市觀光加分非常多，根據世運主場館明年使用狀況，「很抱歉都已經額滿了，如果有其他團體得等到後年!」

    陳其邁強調，「高雄把粉絲放在C位，會持續精進」，利用智慧城市管理系統，分析來高雄粉絲的各項結構，隨時調整公共服務。TWICE演唱會第一天，因為有4場演唱會同時進行，疏散時間約90分鐘，昨天進一步精進交通服務，疏散時間縮短到76分鐘，市府會根據這幾場演唱會，不斷檢討。

    陳其邁預告，世運主場館明年檔期額滿了。（記者葛祐豪攝）

    陳其邁預告，世運主場館明年檔期額滿了。（記者葛祐豪攝）

    高雄捷運上週六創下35萬人次的今年新高。（市府提供）

    高雄捷運上週六創下35萬人次的今年新高。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播