演唱會太夯 陳其邁預告明年世運主場館檔期額滿了

高雄演唱會打響名號，帶來眾多人流與經濟效益，高雄市長陳其邁今（24日）透露，明年世運主場館檔期都額滿了，如果有其他團體要來，得等到後年!他也強調「高雄把粉絲放在C位，會持續精進」。

針對這兩天演唱會疏運狀況與經濟效益，陳其邁今天受訪時表示，這兩天有18萬歌迷來到高雄、創造5億觀光產值，上週六捷運更創下35萬人次疏運紀錄，是今年新高! 商圈、夜市、旅宿都湧入非常多人潮，尤其夜市，一些商家營業到凌晨3、4點，人潮還是很多，像瑞豐夜市水洩不通，人都擠不進去，造成裕成路等重要路口交通壅塞。

陳其邁說，下個月還有AAA頒獎在世運主場館舉行，售票都已爆滿，可望為高雄帶來另一波觀光經濟效益。

他透露，BLACKPINK、TWICE等知名韓團，對於發展高雄演唱會經濟、城市觀光加分非常多，根據世運主場館明年使用狀況，「很抱歉都已經額滿了，如果有其他團體得等到後年!」

陳其邁強調，「高雄把粉絲放在C位，會持續精進」，利用智慧城市管理系統，分析來高雄粉絲的各項結構，隨時調整公共服務。TWICE演唱會第一天，因為有4場演唱會同時進行，疏散時間約90分鐘，昨天進一步精進交通服務，疏散時間縮短到76分鐘，市府會根據這幾場演唱會，不斷檢討。

