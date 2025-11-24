彭啓明遺憾光電環評修法未用科學方法 台灣成全球最嚴格

環境部長彭啟明列席立院報告「聯合國第30屆氣候峰會之後台灣氣候治理方向與如何提升台灣『氣候變遷績效指標』名次，落實2050淨零排放路徑策略」。（記者田裕華攝）

立法院由藍白黨團挾人數優勢，14日三讀通過「環評法」、「觀光發展條例」、「地質法」等修法，大幅度加嚴各類光電板要納入環評，經濟部、光電業者等皆批評扼殺台灣光電發展；環境部長彭啓明今（24日）受訪也稱「遺憾」，指出修法沒有用科學方法討論，使台灣淪光電環評最嚴格國家，將持續關注。

立院民眾黨團14日提案修正環評法與相關條文，並與國民黨團合作通過修法，其鎖定光電板產業，無差別將非屋頂型光電全數納入環評審查程序，遭經濟部、光電業者及公協會抗議，批評是台灣能源轉型大挫敗，將造成合法光電廠商遭受重擊、偏遠或農漁村自用光電設置受影響、出口廠商取得綠電延宕、國家淨零時程被拖累等「四輸」局面。

彭啓明今赴立法院業務報告，以及今年聯合國第30屆氣候峰會（COP30）觀察及台灣氣候治理方向，會前受訪被問到光電環評修法，他直言，環評法規範有45項業務列在子法，但光電業被刻意放入母法，先前民眾黨主席黃國昌質詢時曾說過「覺得量（發電量）可以討論」，但很遺憾修法沒有經過科學方法，沒討論多大光電板需要環評，導致台灣變成全世界光電環評最嚴格國家。

彭啓明也說，光電環評只是其中一個過程，設置前仍必須得到目的事業主管機關許可，包含農業部等各部會都有，如今修法納入母法有點刻意，太陽光電發展也受很大影響，正關注中，相信未來也將接到經濟部長電話。

彭啓明表示，保護環境角度，贊成有疑慮的開發都要環評，本來環境部就打算預告光電業多大的發電量、多大面積等要納入環評，但這次修法對於面積沒有細部討論，很遺憾就這樣通過。

藍白修惡環評法，大幅度加嚴光電業環評，環境部長彭啓明對此感到遺憾，批評修法沒有用科學方法討論。（記者吳柏軒攝）

