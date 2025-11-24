為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北浪犬前左腳重創 動保處皮膚移植手術保住肢體

    2025/11/24 09:57 記者羅國嘉／新北報導
    目前「沙拉」已完全康復，開放民眾認養，盼能找到疼愛牠的家人。（動保處提供）

    目前「沙拉」已完全康復，開放民眾認養，盼能找到疼愛牠的家人。（動保處提供）

    新北市動物保護防疫處獲報土城區一隻左前腳重傷浪犬，動保員立即救援並送至中和動物之家治療。經獸醫師清創與皮膚移植手術，成功保住牠的前腳，這隻名為「沙拉」的狗狗目前已康復並開放認養，等待一個願意接納牠的新家。

    獸醫師黃繼霆表示，送抵動物之家時，「沙拉」左前腳嚴重腫脹，傷口大範圍失去皮膚，必須立即清創並包紮。由於腳腕處皮膚環狀缺損，無法靠自然癒合修復，經評估後以牠腹部皮膚進行移植，並將左前腳與腹部縫合固定兩週，讓皮膚順利貼附。兩週後再將腹部皮膚切下，移植至腳部缺損位置。經持續換藥與細心照護，「沙拉」復原狀況良好，成功保住了前腳。

    中和動物之家動保員文季嬌指出，「沙拉」個性親人、愛撒嬌，常會主動翻肚讓人撫摸。牠的傷勢原本十分嚴重，最壞情況可能得截肢，所幸手術成功保留下肢。雖然因受傷導致行動略受影響，但不影響日常生活，能大幅提升牠的生活品質。目前「沙拉」已完全康復並開放民眾認養，希望能找到一戶願意給牠幸福的家庭。

    新北市動保處說，每一條動物生命都值得被珍惜、被守護。若民眾發現需要協助的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話（02-2959-6353）。動保處也設有「毛寶貝醫療中心」，提供完整收容與醫療服務，確保受難動物能得到即時協助。同時呼籲民眾以認養代替購買，認養犬貓可享免費醫療諮詢、疫苗注射等多項優惠。更多認養資訊可至新北市動保處官網查詢，或追蹤粉絲專頁「新北市動物保護防疫處」

    「沙拉」復原情況良好，成功保住左前。（動保處提供）

    「沙拉」復原情況良好，成功保住左前。（動保處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播