新北浪犬前左腳重創 動保處皮膚移植手術保住肢體

目前「沙拉」已完全康復，開放民眾認養，盼能找到疼愛牠的家人。（動保處提供）

新北市動物保護防疫處獲報土城區一隻左前腳重傷浪犬，動保員立即救援並送至中和動物之家治療。經獸醫師清創與皮膚移植手術，成功保住牠的前腳，這隻名為「沙拉」的狗狗目前已康復並開放認養，等待一個願意接納牠的新家。

獸醫師黃繼霆表示，送抵動物之家時，「沙拉」左前腳嚴重腫脹，傷口大範圍失去皮膚，必須立即清創並包紮。由於腳腕處皮膚環狀缺損，無法靠自然癒合修復，經評估後以牠腹部皮膚進行移植，並將左前腳與腹部縫合固定兩週，讓皮膚順利貼附。兩週後再將腹部皮膚切下，移植至腳部缺損位置。經持續換藥與細心照護，「沙拉」復原狀況良好，成功保住了前腳。

請繼續往下閱讀...

中和動物之家動保員文季嬌指出，「沙拉」個性親人、愛撒嬌，常會主動翻肚讓人撫摸。牠的傷勢原本十分嚴重，最壞情況可能得截肢，所幸手術成功保留下肢。雖然因受傷導致行動略受影響，但不影響日常生活，能大幅提升牠的生活品質。目前「沙拉」已完全康復並開放民眾認養，希望能找到一戶願意給牠幸福的家庭。

新北市動保處說，每一條動物生命都值得被珍惜、被守護。若民眾發現需要協助的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話（02-2959-6353）。動保處也設有「毛寶貝醫療中心」，提供完整收容與醫療服務，確保受難動物能得到即時協助。同時呼籲民眾以認養代替購買，認養犬貓可享免費醫療諮詢、疫苗注射等多項優惠。更多認養資訊可至新北市動保處官網查詢，或追蹤粉絲專頁「新北市動物保護防疫處」。

「沙拉」復原情況良好，成功保住左前。（動保處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法