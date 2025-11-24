為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    下茄苳排水改善發現台灣南海溪蟹 警示禁採捕

    2025/11/24 09:27 記者王涵平／台南報導
    「下茄苳及烏樹林排水護岸改善應急工程」完工，施工期間發現易危物種「台灣南海溪蟹」，市府設置警示禁止採捕。（南市水利局提供）

    「下茄苳及烏樹林排水護岸改善應急工程」完工，施工期間發現易危物種「台灣南海溪蟹」，市府設置警示禁止採捕。（南市水利局提供）

    「下茄苳及烏樹林排水護岸改善應急工程」完工，施工期間發現易危物種「台灣南海溪蟹」，台南市府設置警示禁止採捕，今年也獲市府第七屆公共工程優質獎優等肯定。

    為改善後壁地區下茄苳及烏樹林排水防洪功能，市府向中央爭取1980萬元辦理排水護岸改善應急，施工期間經歷凱米颱風，完工後通過今年0728豪雨後壁區最大累積雨量423毫米考驗，有效減輕周邊洪患影響。

    南市水利局表示，改善排水設施工程與生態環境棲地保育同步並行，施工期間發現溪蟹，利用生態工法及植生保育技術建立區域排水棲地生態之機能，整體工程設計保護易危物種「台灣南海溪蟹」，採用節能減碳柔性石籠工法增加邊坡之孔隙性與生態性，也設置告示禁止採捕。

    水利局說明，公共工程生態檢核規範以「減輕、迴避、縮小、補償」策略避開保護易危物種「台灣南海溪蟹」棲地，減輕工程對生態環境造成的負面影響，另外施工期間積極配合南市環保局推動「施工機具清潔排放自主管理標章」，改善柴油引擎施工機具以降低空氣污染物質排放，獲頒金級榮譽。此外，為減少碳排放，將工區整理後的樹枝雜木利用碎木機分解，回鋪周邊環境作為基肥抑制雜草叢生情形，施工前中後維持原始自然河道生態面貌。

    「下茄苳及烏樹林排水護岸改善應急工程」完工，施工期間發現易危物種「台灣南海溪蟹」，市府設置警示禁止採捕。（南市水利局提供）

    「下茄苳及烏樹林排水護岸改善應急工程」完工，施工期間發現易危物種「台灣南海溪蟹」，市府設置警示禁止採捕。（南市水利局提供）

    「下茄苳及烏樹林排水護岸改善應急工程」完工，施工期間發現易危物種「台灣南海溪蟹」，市府設置警示禁止採捕。（南市水利局提供）

    「下茄苳及烏樹林排水護岸改善應急工程」完工，施工期間發現易危物種「台灣南海溪蟹」，市府設置警示禁止採捕。（南市水利局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播