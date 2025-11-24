下茄苳排水改善發現台灣南海溪蟹 警示禁採捕

「下茄苳及烏樹林排水護岸改善應急工程」完工，施工期間發現易危物種「台灣南海溪蟹」，市府設置警示禁止採捕。（南市水利局提供）

「下茄苳及烏樹林排水護岸改善應急工程」完工，施工期間發現易危物種「台灣南海溪蟹」，台南市府設置警示禁止採捕，今年也獲市府第七屆公共工程優質獎優等肯定。

為改善後壁地區下茄苳及烏樹林排水防洪功能，市府向中央爭取1980萬元辦理排水護岸改善應急，施工期間經歷凱米颱風，完工後通過今年0728豪雨後壁區最大累積雨量423毫米考驗，有效減輕周邊洪患影響。

南市水利局表示，改善排水設施工程與生態環境棲地保育同步並行，施工期間發現溪蟹，利用生態工法及植生保育技術建立區域排水棲地生態之機能，整體工程設計保護易危物種「台灣南海溪蟹」，採用節能減碳柔性石籠工法增加邊坡之孔隙性與生態性，也設置告示禁止採捕。

水利局說明，公共工程生態檢核規範以「減輕、迴避、縮小、補償」策略避開保護易危物種「台灣南海溪蟹」棲地，減輕工程對生態環境造成的負面影響，另外施工期間積極配合南市環保局推動「施工機具清潔排放自主管理標章」，改善柴油引擎施工機具以降低空氣污染物質排放，獲頒金級榮譽。此外，為減少碳排放，將工區整理後的樹枝雜木利用碎木機分解，回鋪周邊環境作為基肥抑制雜草叢生情形，施工前中後維持原始自然河道生態面貌。

