台大性平案續燒 鄭英耀：如程序疏漏應依法改進

教育部長鄭英耀今出席立法院教文會前受訪表示，台大如程序有疏漏，應依法改進。（記者林曉雲攝）

台大性平案續燒，台北高等行政法院近日判決認定，台大性平會在程序上確實有需要補正處，依照相關規定，性平委員應「本人親自」參與會議，不應由代理代替出席；但在該案最後審議過程裡，確實有委員未親自出席，而改由代理參與，撤銷原行政處分。教育部長鄭英耀今（24）早出席立法院教育委員會前受訪表示，他認為台大應該「就法論法」，認真面對高等行政法院所提出的指摘，如果在程序上確有疏漏，就必須確實補正、依法改進。

鄭英耀表示，台大本身有法律系，法學人才濟濟，相信校內許多專家都能就這起學生提出的性平案進行更細緻、嚴謹的討論，至於學生希望學校不要再繼續上訴，這個訴求背後也有其道理，值得校方慎重思考。

請繼續往下閱讀...

高等行政法院判決指出，在台大該性平案中，當時台大性平會3名當然委員（教務長、總務長、學務長）授權其他主管代理出席，此舉違反規定，使得會議組織不合法，因此決議無效，根據台大「性平會設置辦法」，性平委員不得委任他人代理出席。

台大學生會今早也將陪同性平案當事人召開記者會，針對台大校方拒不重啟舍監性平案調查，表達深切遺憾與強烈不滿，認為校方藐視司法、程序失當、對被害人救濟不足，呼籲校方重啟調查、勿再上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法