本週兩波東北季風接力！天氣風險：首波今晚報到 北東轉濕涼

本週兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大。（資料照）

本週預計有兩波東北季風先後影響，首波在今（24日）午後東北季風開始南下，入夜迎風面開始轉涼、有短暫雨；週四（27日）第二波東北季風影響，配合南方熱帶系統水氣，降雨範圍可能較首波更大。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，本週兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大，首波今晚影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭到花蓮一帶等迎風面地區逐漸有局部短暫陣雨的機會，今晚明（25日）晨，在中北部、東北部都市地區低溫17-19度，空曠地區將會降到16度或以下，南部及花東都市地區低溫20-21度，空曠地區將會降到19度或以下。

明東北季風影響最為明顯，不過水氣不多，因此只有在迎風面的北海岸、大台北山區、宜蘭花蓮一帶有局部短暫陣雨機會，其他地方維持晴到多雲天氣；北部、東北部白天高溫20-22度，中部及花東地區高溫也會降到23-25度，南部受影響最小，但是高溫也會降到26-28度之間；明晚到後天（26日）清晨溫度最低，中北部、東北部都市地區低溫預報只有14-16度，空曠地區可能降到12-14度，輻射冷卻明顯的地方溫度可能更低一些，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區有機會降到15-17度左右。

週三（26日）白天起東北季風有稍微減弱的趨勢，北部、東北部白天溫度略上升，不過週三晚間到週四（27日）清晨中北部、東北部都市地區低溫仍只有16-18度左右，空曠地區低溫還是有可能降到15度或以下。

週四至週五（28日）第二波東北季風南下影響，同時因為南邊熱帶低壓或颱風外圍環流水氣北上到台灣東南方海面，配合東北季風增強，週四（27日）在迎風面地區的北部、東半部及恆春半島有短暫陣雨，降雨範圍比第一波稍大一些。週五（28日）隨著雲雨帶向東離開，東北季風迎風面地區降雨也會逐漸減少，慢慢轉為多雲到陰天氣，其他地方雲量也會有逐漸減少的趨勢。

週末期天（29-30日）東北季風減弱，空氣較乾，天氣狀況大致都是晴到多雲的天氣型態，迎風面雲量稍多但是降雨看起來很有限，各地白天溫度回升，北部、東北部高溫23-25度，中部及花東地區高溫24-27度，南部高溫26-29度，是個適合出遊的週末。

吳聖宇指出，目前在菲律賓附近有熱帶擾動正在通過，預期明會進入南海，並有有逐漸發展的趨勢，未來有機會在南海增強為熱帶性低氣壓甚至輕度颱風，如果發展為颱風將是今年第27號颱風「天琴」，對台灣並沒有直接威脅的機會，不過外圍水氣在週四、週五（27-28日）將有機會北上到台灣東南方海面，配合東北季風增強而形成雲雨帶發展，讓迎風面的降雨稍微增多一點，若週五到週六（28-29日）要前往越南的民眾可能要注意一下颱風的情況。

