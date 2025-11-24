為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南台灣咖啡盛會 「三好盃」咖啡沖煮賽明春競技

    2025/11/24 08:57 記者蘇福男／高雄報導
    「第二屆三好盃咖啡沖煮賽暨佛光好事集－啡揚高屏・香聚三好」公益活動，明年新春期間將在佛光山法寶堂展開競技。（佛光山提供）

    南台灣咖啡盛會「第二屆三好盃咖啡沖煮賽暨佛光好事集－啡揚高屏・香聚三好」公益活動，明年新春期間將在佛光山法寶堂展開競技，總獎金獎品價值達15萬元，近期受理報名。

    佛光山法寶堂表示，高屏地區是台灣重要咖啡產區之一，其中，屏東縣咖啡種植面積達237.84公頃，為全台最大種植面積，有2間合作社，高雄市種植面積近80公頃，位居全台第4，主要集中在茂林、桃源和那瑪夏3個原鄉區，品質不輸其他產區，高雄更孕育出許多世界咖啡杯測冠軍。

    為協助高屏地區優質小農推廣自產咖啡，佛光山法寶堂將於明（2026）年2月27日至3月1日（農曆大年11至13日）新春期間舉辦「三好盃咖啡沖煮賽暨佛光好事集－啡揚高屏・香聚三好」公益活動，將高屏地區優質咖啡推向全世界，比賽日期社會組2月27日、學生組2月28日，近期受理比賽報名，相關訊息將公佈在官網。

    2025第二屆高雄咖啡節昨（23）日在凹子底森林公園熱鬧舉辦，三好盃也設立公益攤位提前宣導，人潮不斷，包括高雄市長陳其邁、秘書長郭添貴、觀光局長高閔琳、農業局長姚志旺、原民會主委阿布斯和立委許智傑等人都到攤位打卡加持。

    佛光山表示，三好盃咖啡沖煮賽是以「身懷沖泡好技藝、口品香醇好味道、意在分享好心念」為賽事精神，不僅評比技術，也重視選手沖煮時的專注和分享的意念，藉專業競賽匯聚全台優秀咖啡人才，結合職人精神和青年創意，將請高雄市府農業局和屏東縣府原民處推薦優質咖啡小農在會場設立公益攤位。

