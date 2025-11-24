反聖嬰機率衝破80％！氣象專家：北台降雨增多、氣溫下探

林得恩指出，反聖嬰現象發生的機率已衝破80%以上，預計可持續到明年的2月。（圖擷自林老師氣象站臉書）

中央氣象署稱，今天（24日）各地早晚稍涼，日夜溫差大，晚起北部地區轉有局部短暫雨。台灣大學大氣科學博士林得恩指出，「反聖嬰」現象發生的機率已衝破80%以上，預計可持續到明年的2月，意味台灣冬季溼度增高、冬雨機會增大，氣溫也會比氣候平均值更低。

林得恩今天上午在臉書「林老師氣象站」發布貼文稱，美國國家氣象局（National Weather Service）氣象預報中心（Climate Prediction Center）今年11月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號持續有增強的趨勢。

林得恩說，尤其在今年10至12月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上；且可持續到明年的2月，發生機率都在50%以上，隨後再逐步下降，最後恢復中性正常特徵。

林得恩接著解釋反聖嬰現象對台灣天氣的可能影響。他說，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年台灣冷季在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大；同時，中南部環境轉趨偏乾，翌年2至4月的「春雨」也會偏少。

林得恩表示，而反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。

