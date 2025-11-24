TWICE、伍佰演唱會發威 高雄湧18萬人潮產值衝5億

高雄演唱會效益延伸至夜市，人潮爆棚。（經發局提供）

南韓人氣女團「TWICE」連續兩天（22、23日）登上世運主場館，同時間搖滾天王「伍佰＆China Blue」也於高雄巨蛋進行巡迴演唱會，加上高流、衛武營、駁二等場館皆有表演，總計吸引超過18萬歌迷集結港都追星，演唱會效益延伸至夜市、餐酒館等，直至深夜多處夜市依舊人潮洶湧，市府估計創造逾5億觀光產值。還有攤商驚嘆「人潮前所未見，忙到沒時間喝水!」

高市經發局長廖泰翔表示，TWICE演唱會是全台ONCE醞釀10多年的熱情盼望，市府打造「全市應援」，帶動全市多家飯店百貨、餐飲店家也加入應援行列，同時也發放專屬藍色票面的「商圈夜市優惠券」，面額50元可至40多處商圈夜市與400多間指定店家消費折抵。

六合夜市總幹事詹金翰表示，從上週五開始，夜市營業時間一到，人潮不中斷，歌迷橫跨各年齡層，更有許多來自日韓、東南亞、港澳的追星朋友，每個攤位前都出現熱鬧人龍，直到深夜2點還有許多歌迷來續攤用餐。

鳳山青年夜市「歐8韓食」韓式料理店老闆林皓揚說，這次市府的燈光秀景點橫跨至鳳山衛武營，有許多歌迷帶著手燈來打卡、拍影音，更有許多外縣市歌迷第一次到鳳山青年夜市；「青年牛排」店長陳維安談到，這次TWICE和伍佰同時開唱，加上商圈夜市優惠券助攻，「忙得連喝口水的時間都沒有，人潮與生意都是前所未見的等級，台灣歌迷的追星熱情相當了不起!」

高雄10家餐酒款此次推出10款獻給ONCE的金曲特調，憑票根消費更有買1送1等優惠，帶動歌迷預約潮。高雄英迪格酒店「PIER NO.1 高空酒吧」店長尚恩提到，從上週五起開門客滿到打烊，週末每天票根禮換破百杯；巨蛋附近的「Dhyana De Cyber」負責人Kerwin表示，跟跨年一樣熱鬧，體餐酒館較其他週末業績成長4成以上。

中央公園商圈特別於上週五舉辦前夜祭「K-POP Random Dance 隨播即跳@高雄」，吸引破千名ONCE熱舞，在地店家OFFLINE連續三天舉行演唱會After Party，造訪人潮與業績較平時週末成長近5成。

