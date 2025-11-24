為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中太平公園黑板樹開花惡臭惹民怨 住戶盼早日移除

    2025/11/24 08:20 記者陳建志／台中報導
    太平區甲堤公園黑板樹太密集，且開花期臭味難聞，民眾希望早日移除。（記者陳建志攝）

    台中太平區甲堤公園樹木種植太密集，尤其是黑板樹除浮根破壞水泥鋪面，開花期臭味更是難聞，不但前來運動民眾要忍受臭味，附近住戶更是抱怨連連，台中市議員黃佳恬接獲民眾陳情向市府爭取移除黑板樹，經會勘鑑審，決定月底前先移除10棵黑板樹等樹木，並進行異地補植，還給民眾清新好空氣。

    台中市議員黃佳恬表示，甲堤公園前來運動休閒民眾很多，加上一旁就是住戶，因當初樹木種植太密集，尤其是黑板樹每逢開花期味道難聞，不但前來運動民眾抱怨連連，就連居民的門窗都不敢打開、深感困擾，經與建設局進行會勘，希望把部分黑板樹移除，讓民眾可以在這裡大口呼吸。

    民眾顏文祥表示，自己幾乎每天早上6點，就和志同道合的夥伴在這裡運動，每天至少有1小時，但每逢黑板樹開花期，公園裡就飄來陣陣難聞的惡臭，讓運動的民眾都感到不舒服，希望能早日將黑板樹移除，讓大家有更舒適的運動休閒空間。

    太平里長林龍洲也表示，甲堤公園樹木種植太密集，尤其是黑板樹，除開花期惡臭難聞，且緊鄰籃球場有竄根突起的問題，加上樹幹颱風易倒塌產生危險，希望能早日移除。

    市府建設局屯區工程隊長潘昱維表示，經台中市樹木鑑審委員會的委員到公園進行鑑審，發現公園黑板樹集中在籃球場南側周邊，密度過高且衍伸臭味，決定將其中10棵黑板樹、掌葉蘋婆、小葉欖仁、大王椰子移除，並在太平其他公園補植適合樹種，廠商預計11月底前進場施工，請居民屆時配合移植作業。

    太平區甲堤公園黑板樹太密集，市議員黃佳恬（右3）協調後，市府決定11月底前先移除10棵。（記者陳建志攝）

