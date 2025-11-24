媽媽遭家暴仍說「再壞也是你們爸爸」講師林志信深入社區宣講防暴

新北市三重紳士協會會長林志信為衛福部、新北市社區防暴宣講師。（記者黃政嘉攝）

55歲的新北市三重紳士協會會長林志信，曾是父親家暴目睹者，經受訓2022年成為新北市政府社區防暴宣講師，接續完成高階培力課程，同時成為衛生福利部的社區防暴宣講師，每3年重新上課實習換新的證書，近期林志信剛換完證，做保險業務的他，工時彈性，一有時間就到社區宣講，「希望三重地區的生活愈來愈好。」

「家庭暴力往往都是從很小的事件慢慢累積，例如生活方式不同產生摩擦，進而冷戰，或吵架罵得很難聽，這就是精神暴力了。」林志信表示，爸爸愛喝酒，肝癌過世，爸爸以前喝酒後會對媽媽家暴，像大小聲、摔東西、打人等，高中的時候跟哥哥把爸爸壓在地上，甚至綁起來，媽媽看到卻在旁流淚說「他再壞也是你們爸爸，不能這樣對他。」

「被家暴的媽媽說還是要尊敬爸爸。」林志信說，他因為這樣念了東吳大學心理系，想了解喝醉酒的人在想什麼，後來懂得應對喝醉酒的父親，會跟他撒嬌、他打我就撲到他身上，把他壓在椅子上，他就愈打愈輕，畢竟是他兒子，後面爸爸就沒那麼生氣了，媽媽也不會傷心。

林志信談到，住三重的他，覺得三重家暴案不少，因為曾是家暴的目睹人，知道家庭暴力對家人傷害很深，所以抱著這樣的信念，讓民眾知道暴力不是天生的，它是學來的，暴力一開始發生時，有人去制止，就不會變惡性循環。2022年三重區63歲季姓婦人因為長期遭家暴，趁72歲范姓丈夫熟睡時，拿了菜刀 、水果砍死丈夫，這麼長期的時間中，若有人幫她通報，讓社會局的資源介入，是不是就不會發生憾事了。

社區防暴宣講師林志信到社區宣講家暴防治。（林志信提供）

社區防暴宣講師林志信到學校宣講家暴防治。（林志信提供）

社區防暴宣講師林志信（左2）與宣講夥伴。（記者黃政嘉攝）

