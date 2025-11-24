為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    熱帶擾動路徑曝！吳德榮：今各地晴朗微熱、晚間北台轉濕涼

    2025/11/24 08:19 即時新聞／綜合報導
    吳德榮表示，今晨4時紅外線雲圖（左）顯示，菲律賓東方有熱帶擾動發展，台灣東側海上有零星降水回波（右）。（圖擷自洩天機教室專欄）

    吳德榮表示，今晨4時紅外線雲圖（左）顯示，菲律賓東方有熱帶擾動發展，台灣東側海上有零星降水回波（右）。（圖擷自洩天機教室專欄）

    中央氣象署預報，今天（24日）各地早晚稍涼，日夜溫差大；台灣東北部、基隆北海岸及大台北地區有局部短暫雨，晚起北部地區轉有局部短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天白天各地晴朗微熱；晚間北台轉濕涼，短暫雨機率漸提高、氣溫下降。

    吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄稱，今晨觀測資料顯示，菲律賓東方有熱帶擾動發展，台灣東側海上有零星降水回波，各地無降雨，台南有濃霧。最新（23日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地晴朗穩定，白天微熱早晚涼。今晚起一小股東北季風南下，迎風面雲量增多，北部及東北部局部短暫雨機率漸提高，北台氣溫下降。

    吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天（25日）乾空氣逐漸南下，西半部多雲時晴，下午起迎風面北部、東半部的局部短暫雨先後停歇，週三（26日）東北季風減弱，各地晴朗穩定；明天、週三北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。

    吳德榮說，週四（27日）東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。週五（28日）東北季風再轉乾，各地轉晴朗，週六（29日）、下週日（30日）大陸高壓影響，連續晴朗穩定，日夜溫差大；週五起西半部清晨因輻射冷卻加成帶來低溫；本週中南部清晨易有局部霧。

    吳德榮分析，最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方的熱帶擾動發展中，將進入南海，偏西朝越南方向進行，對台灣無影響。

