Ella回屏東「狂客音樂祭」客語如珠逗鄉親 蕭煌奇壓軸登台

蕭煌奇今天壓軸登台。（屏縣府提供）

屏東縣政府連兩年在客家秋收後的季節，舉辦「狂客音樂祭」，今年人潮爆棚，週六以屏東麟洛在地客家人Ella陳嘉樺返鄉登台，不僅經典連發，還客語如珠與鄉親話家常，逗得親朋好友相當開心，不少鄉親直說，高雄有TWICE子瑜歸國演唱，屏東有Ella陳嘉樺返鄉壓軸，狂客音樂祭週日夜間繼續「狂」，由金曲歌王蕭煌奇壓軸，好聲音是繞樑久久不絕於耳。

屏東縣政府舉辦的「狂客音樂祭」週六起於內埔六堆紀念公園熱鬧登場，首日邀請邱淑蟬、J Hall樂團、張涵雅、金曲歌王羅文裕、許富凱及Ella陳嘉樺輪番演出，縣長周春米也到場與樂迷一起同樂。週六場次由Ella壓軸，她一登台就展現感性，指她搭高鐵回屏東，途中再次見到久違露臉的太陽，大讚「屏東的太陽真的很舒服，來到多一度的屏東就要唱《熱帶雨林》！」也立刻引起全場尖叫，接著還有從動感節奏到深情金曲，首首經典歌曲讓歌迷驚喜連連，周縣長也與樂迷一起搖擺、輕聲合唱，沉浸在濃濃的客語音樂魅力中。

狂客音樂祭週日夜則是由金曲歌王蕭煌奇、金曲歌后朱海君、山狗大後生樂團、人氣樂團理想混蛋、粹垢與Ozone接力開唱，日前才首度到小琉球開唱的蕭煌奇，今年的「狂客音樂祭」在最後的最後壓軸，渾厚嗓音讓台下眾人如痴如醉，帶來多首經典的餘音繞樑，是久久不絕於耳。

屏縣府客家事務處指出，今年舉辦狂客音樂祭邁入第二年，希望透過活動讓客家音樂有更多舞台，也能讓鄉親更加親近不同風貌的客家表演，感謝所有表演者與民眾的支持，未來狂客音樂祭會持續舉辦。現場也推出說客語送好禮，以及藍染、粄食、紙傘等客家文創手作體驗，讓更多民眾在享受音樂之餘，深入認識屏東客家文化力。

縣長周春米（中）和滿場觀眾合影。（屏縣府提供）

Ella陳嘉樺返鄉開唱，一上台就用客語和觀眾話家常，甚至教學給年紀更小的客家後代，展現十足的在地親和力，加上金曲連發，讓人難忘。（屏縣府提供）

「狂客音樂祭」，今年人潮爆棚。（記者陳彥廷攝）

