    首頁 > 生活

    中壢街頭塗鴉融入嘻哈精神 街區藝術展現年輕新能量

    2025/11/23 23:17 記者李容萍／桃園報導
    桃園藝文陣線今（23）日在中壢區中平路舉辦街頭塗鴉發表與街頭導覽，活動以「塗鴉×共創×潮流×中壢街頭能量」為主題。（桃巿青年局提供）

    桃園是六都中最年輕的城市，街頭藝術不只是潮流，更是青年文化與城市能量的重要象徵。由市府青年事務局輔導的永續團隊─桃園藝文陣線，今（23）日在中壢區中平路舉辦街頭塗鴉發表與街頭導覽，活動以「塗鴉×共創×潮流×中壢街頭能量」為主題，結合中壢中平商圈在地文化與多元族群氛圍，由長期推廣街頭藝術與舞蹈文化的青蛙老師（Mr. Frog）帶來行動式工作坊，讓大家走入街頭、近距離感受創作魅力。

    桃園藝文陣線創會理事長劉醇遠表示，青蛙老師於9月、10月間，在中壢街頭以「行動工作坊」方式進行現地創作，過程中有50位以上青年、學童、家長實際參與創作過程，並累積超過300人次參觀。

    包括青年局長侯佳齡、市議員魏筠、彭俊豪等人，肯定這次塗鴉作品呼應嘻哈文化的4大核心精神─和平（Peace）、愛（Love）、團結（Unity）、開心（Having Fun），以塗鴉為媒介，將街區的共融特色與居民的人情互動具象化於牆面，讓藝術成為串聯地方記憶和促進社會參與的橋樑。

    其中，青蛙老師的作品於中壢區中正路97巷、中山路228巷及中平路209號旁空地3處牆面完成創作，在地石頭里長劉柏成協助下，作品融入街區生活風景與城市色彩。

    此次發表活動也邀請街頭舞蹈熱力開場，藝術家青蛙老師親自導覽並講解分享創作過程，並舉行象徵街頭創作精神的噴漆體驗儀式，讓市民共同感受中壢的創意能量與街頭魅力。

    這次塗鴉作品呼應嘻哈文化的4大核心精神─和平、愛、團結、開心，以塗鴉為媒介，將街區的共融特色與居民的人情互動具象化於牆面。（桃巿青年局提供）

