為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    罰單都是檢舉魔人的錯？彰化縣的數字令人吃驚了

    2025/11/23 22:59 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣科技執法路口持續增加中。（資料照）

    彰化縣科技執法路口持續增加中。（資料照）

    接到罰單都在狂罵檢舉魔人？彰化縣議員賴清美關心民眾檢舉交通違規，發現去年民眾檢舉交通違規罰鍰是1億1700萬餘元，但是科技執法加上現場攔停的為交通違規罰款為1億7669萬餘元。因此，檢舉罰單還是比警方主導開單少了約6000萬元！

    賴清美表示，彰化縣政府的交通罰鍰的決算，從2018年到2024年的這7年之間，除了2019年以外，其餘都是呈現上揚趨勢，2024年更是來到5.47億元。許多民眾都誤以為罰單以民眾檢舉居多，事實上從警方所提供的數據來看，去年檢舉開單金額，其實比警方安裝科技執法與現場攔停的罰單總額來得少，去年的檢舉開單數也比前年少了將近9000件。

    賴清美表示，其實警方都一再重申，民眾檢舉交通違規，完全都沒有獎金可拿。但罰單的用意應該是希望民眾遵守交通規則，開單只是手段，重點是維持用路人良好的交通秩序，因此，警方要做的是應該是在罰單熱點，採用宣導與道路改善的方式，讓用路環境更安全，而不是光是靠著科技執法，或是開單來作為交通改善的唯一方法。

    彰化市長林世賢指出，交通罰單收入，其中的75％為縣市政府所有，另外24％屬於處罰機關，1％則是給國庫。他認為交通罰單的收入應該「專款專用」，全數用在道路改善用途，而非成為稅收來源。現行民眾檢舉的方式，因為民眾不具司法權，也不是公務員，檢舉交通罰單已造成天怒人怨，有必要好好檢討。

    彰化縣警方強調，科技執法是希望民眾遵守交通規則，讓用路更加安全。（資料照）

    彰化縣警方強調，科技執法是希望民眾遵守交通規則，讓用路更加安全。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播