罰單都是檢舉魔人的錯？彰化縣的數字令人吃驚了

彰化縣科技執法路口持續增加中。（資料照）

接到罰單都在狂罵檢舉魔人？彰化縣議員賴清美關心民眾檢舉交通違規，發現去年民眾檢舉交通違規罰鍰是1億1700萬餘元，但是科技執法加上現場攔停的為交通違規罰款為1億7669萬餘元。因此，檢舉罰單還是比警方主導開單少了約6000萬元！

賴清美表示，彰化縣政府的交通罰鍰的決算，從2018年到2024年的這7年之間，除了2019年以外，其餘都是呈現上揚趨勢，2024年更是來到5.47億元。許多民眾都誤以為罰單以民眾檢舉居多，事實上從警方所提供的數據來看，去年檢舉開單金額，其實比警方安裝科技執法與現場攔停的罰單總額來得少，去年的檢舉開單數也比前年少了將近9000件。

請繼續往下閱讀...

賴清美表示，其實警方都一再重申，民眾檢舉交通違規，完全都沒有獎金可拿。但罰單的用意應該是希望民眾遵守交通規則，開單只是手段，重點是維持用路人良好的交通秩序，因此，警方要做的是應該是在罰單熱點，採用宣導與道路改善的方式，讓用路環境更安全，而不是光是靠著科技執法，或是開單來作為交通改善的唯一方法。

彰化市長林世賢指出，交通罰單收入，其中的75％為縣市政府所有，另外24％屬於處罰機關，1％則是給國庫。他認為交通罰單的收入應該「專款專用」，全數用在道路改善用途，而非成為稅收來源。現行民眾檢舉的方式，因為民眾不具司法權，也不是公務員，檢舉交通罰單已造成天怒人怨，有必要好好檢討。

彰化縣警方強調，科技執法是希望民眾遵守交通規則，讓用路更加安全。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法