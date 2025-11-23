桃園仙草嘉年華浪漫紫爆+酷洛米 首週假日攬客逾60萬人次

桃園紫爆仙草花結合富岡鐵道藝術生活節，人氣很旺。（記者李容萍攝）

有「台版普羅旺斯」之稱的2025桃園仙草嘉年華，以「花開紫境．相遇楊梅」為主題，昨（22）日揭幕至12月7日，展期共16天，今年種植仙草1、2號品種將接力開花，仙草花田廣達2公頃，還引入全球知名IP「酷洛米」（Kuromi、クロミ），打造9個主題裝置藝術，花海北邊約4公里就是富岡鐵道藝術生活節，2天假日吸引爆滿人潮，市府農業局依中華電信人流大數據統計，首週假日入場共60萬0859人次。

昨首日入場26萬2215人次，今（23）日更有33萬8644人次，純樸的楊梅客庄因兩大嘉年華活動熱鬧起來。

請繼續往下閱讀...

農業局長陳冠義表示，仙草花是紫色的，酷洛米也是紫色的，許多遊客專程為酷洛米、仙草花美拍而來，整片紫色花海更顯酷洛米的特色。目前仙草1號已經盛開，預計仙草2號將接力盛開，紫色花田、紫色酷洛米，搭配波斯菊花田美不勝收。

陳冠義說，桃園仙草嘉年華今年以酷洛米的紫花音樂會為主軸，全區打造超過9個酷洛米美拍主題裝置藝術，包含「Welcome！紫花小鎮」入口意象，酷洛米搭配粉紫拱門與花田光影，象徵花開迎賓；沿途可見以農廢與金屬材質拼接而成的「酷洛米夢境農光列車」，穿梭於紫花田間。

還有「酷洛米魔法月台」結合草編、花籃與帽飾，重現酷洛米旅途中停靠的浪漫場景；「仙境時光號」以粉紫車廂為主體，象徵仙草花海綻放的浪漫列車，同時串聯桃園仙草嘉年華、富岡鐵道藝術生活節兩大主題；「酷洛米野餐時光」以茶會為靈感，結合花籃、餅乾與果汁瓶等造景，遊客可以與酷洛米、巴庫共度甜蜜午後時光；另有酷洛米慢讀花園、酷洛米花禮、酷洛米夢幻花影、嘟嘟小火車等。

期間週週有精彩活動，29日酷洛米將於舞台區與粉絲見面，為活動帶來滿滿可愛能量，30日安排魔術泡泡秀與魔術表演，以及12月6日由迷霧森林樂團帶來音樂演出，且同步舉辦消費集章活動，完成市民卡集章可獲酷洛米限量環保袋；2026桃園農產主題月曆也在活動期間限量發放，現場打卡標記「仙草嘉年華」活動地標即可獲得。

活動資訊可至「桃園好農」、「楊梅休閒農業區」臉書粉專查詢。

桃園仙草嘉年華今年以酷洛米的紫花音樂會為主軸，全區打造超過9個酷洛米美拍主題裝置藝術。（記者李容萍攝）

許多遊客專程為酷洛米、仙草花美拍而來，整片紫色花海更顯酷洛米的特色。（記者李容萍攝）

2025桃園仙草嘉年華展期共16天，仙草花田廣達2公頃，還引入全球知名IP「酷洛米」。（記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法