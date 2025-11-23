全國家事類技藝賽 桃園原鄉羅浮高中范窈瑄獲中餐烹飪金手獎

由教育部主辦、桃園市政府教育局承辦的114學年度全國高級中等學校學生家事類技藝競賽，吸引全國共計104校、441位參賽學生、58位模特兒及312位指導老師參與。（桃市教育局提供）

由教育部主辦、桃園市政府教育局承辦的114學年度全國高級中等學校學生家事類技藝競賽，吸引全國共計104校、441位參賽學生、58位模特兒及312位指導老師參與，競賽成績日前揭曉，桃園市立羅浮高中再創佳績，就讀餐飲管理科三年級學生范窈瑄於競爭激烈的中餐烹飪組中脫穎而出，勇奪金手獎第一名最高榮耀。

位於桃園復興原鄉的市立羅浮高中，是桃園市唯一具餐旅群的公立高中，自110學年開始招生，免學費外還享有住宿、營養午餐及交通的補助，近年學生表現亮眼，該校餐飲管理科學生更於今年初的第54屆全國技能競賽奪得中餐烹飪職類金牌，國立大學錄取率達到6成佳績。

請繼續往下閱讀...

羅浮高中校長瑪紹．彼藺指出，范窈瑄在近百位選手角逐下，以扎實刀工、風味掌握與創新呈現，成功獲得評審青睞，以沉穩成熟的態度一路突破難關，最終站上全國最高舞台；這項成就不僅代表其個人專業能力的突破，也展現羅浮高中在文化原鄉深耕技職教育的豐沛能量。

瑪紹．彼藺說，范窈瑄自入學以來，以近千日的努力，從技法訓練到競賽策略皆全力以赴；此次榮耀背後，更凝聚堅強的師資團隊。校方特別感謝指導老師餐飲科主任許乃云的悉心指導，以及餐旅群專業師長們在日常訓練中的耐心陪伴與專業引導，使學生得以在全國舞台綻放光芒，為選手打造穩固而安心的後盾。此次獲獎，全體師生皆與有榮焉，並期待學子們在未來能持續勇敢前行，在各自的領域中閃耀光芒。

教育局長劉仲成提到，范窈瑄以行動證明「有夢為帆，以毅為舵，技藝便能帶領孩子航向無限的未來。」她的精彩表現，不僅是羅浮高中技職教育的最佳代言，更展現原鄉學子堅毅不拔、突破自我的生命力。

桃園原鄉羅浮高中范窈瑄奪中餐烹飪金手獎。（桃市教育局提供）

范窈瑄在近百位選手角逐下，以扎實刀工、風味掌握與創新呈現，成功獲得評審青睞。（桃市教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法