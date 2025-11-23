為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    支持日本！台灣人買爆LOPIA 總經理為缺貨致歉 網友溫暖回應

    2025/11/23 23:56 即時新聞／綜合報導
    圖為LOPIA夢時代店開幕首日照片。（資料照，夢時代提供）

    圖為LOPIA夢時代店開幕首日照片。（資料照，夢時代提供）

    日本首相高市早苗本月初一席「台灣有事」言論惹怒中國，北京祭出一系列報復措施，包括暫緩赴日旅遊、禁止進口日本水產、日本牛對中出口磋商喊卡等等，小粉紅也發起抵制日貨。得知這些事後，大批台灣民眾近日搶購日本產品表達支持，其中日本人氣食品超市LOPIA就被台灣人「買爆」，甚至出現缺貨，讓LOPIA台灣官方趕緊出面致歉。

    LOPIA台灣近日（21日至23日）推出感恩節活動「黑毛和牛買1送1」，官方宣傳不忘為日本加油，高喊支持日本水產業者，希望能夠為「台日友誼」搭建一座橋樑，大批鄉民讚爆，紛紛以行動力表達支持，掀起搶購潮。

    由於有不少商品售罄缺貨，LOPIA總經理水元仁志23日特別在Threads發聲向台灣顧客致歉，「自開業以來，我們的顧客數量遠超預期，員工們一直在努力生產商品，但實在力不從心，收銀台前也排起了長隊，我們深感抱歉。我們正在盡最大努力，希望您能體諒我們。對於讓您久等，我們深感抱歉。」

    網友們紛紛留言鼓勵，「沒事的啦！台灣人挺日本，因為你們也挺我們，所以我們願意去你們那邊消費，台日友好永不變」、「沒事的，這是台灣人對於Lopia的產品很有信心，非常好吃」、「拜託來竹北開店」、「台南能不能多開幾間」、「總經理不要一直道歉，您們很棒了」、「看到台灣人為了支持日本產品而大排長龍還買到缺貨，我就放心了」、「台灣人可以接受大街小都有LOPIA！」。

