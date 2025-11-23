THE跨學科科學排名 成大奪台灣首位、全球35名

英國泰晤士高等教育機構近期公布 2026 THE 跨學科科學排名，台灣排名第一的是成功大學，全球名列35名。（資料照）

英國泰晤士高等教育機構近期公布 2026 THE 跨學科科學排名（Interdisciplinary Science Rankings），在近千所世界各地大學中，台灣排名第一的是成功大學，全球名列35名。

此次THE 跨學科科學排名共有94個國家或地區的911所大學上榜，評比範圍與標準涵蓋計算機科學、工程學、生命科學、物理科學等4大科學學科，當研究涉及2個或更多科學學科時即被認定，而排名則考量資源投入與基礎設施、管理支持與成果推動、研究品質與聲譽等3大面向共11個細項指標。

該項排名名列前十名的大學分為麻省理工學院、史丹佛大學、加州理工學院、加州大學柏克萊分校、新加坡南洋理工大學、杜克大學、喬治亞理工學院、新加坡國立大學、荷蘭瓦赫寧根大學、普渡大學等。美國大學在前100名中占24所，印度則是入榜大學數量最多的國家，共88所大學上榜。

北科大緊咬台交清 列台灣排名第五

台灣學校的排名部分，首位是成功大學，列全球第35名；其次為台灣大學，名列全球第39名；第三是陽明交通大學，全球排第74名；第四名為清華大學，全球排第84名；第五名是台北科技大學，全球第138名；第六名為亞洲大學，全球第141名；第七名為中興大學，全球第150名；接續的高雄醫學大學、勤益科技大學、台灣師範大學等3校則列在全球251至300名區間。

